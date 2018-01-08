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    «Реал» упустил победу над «Сельтой»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) в матче 18-го тура испанской Примеры.

    Счет в матче на 33-й минуте открыли хозяева. Прошла диагональная передача на Даниэля Васса, тот вышел один на один и, не входя в штрафную, черпачком перекинул голкипер, вышедшего из ворот — мяч точно опустился в створ.

    Спустя три минуты мадридцы отыгрались. После контратаки «Реала» мяч дошёл до Крооса, тот выполнил пас на Гарета Бэйла, который, находясь за спинами защитников, вышел один на один, а затем точно пробил с левой в дальний нижний угол.

    Еще две минуты спустя Иско с правого фланга навесил в центр на Гарета Бэйла, тот в касание пробил не сильно, но точно в дальний угол, выведя «Реал» вперед.

    На 72-й минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти — Яго Аспаса сбил в штрафной голкипер Кейлор Навас. Но сам пострадавший не сумел переиграть виновника с «точки» — Навас взял удар.

    Счет вновь сравнялся на 82-й минуте. Прошла передача на Васса в штрафную «Реала», он с правого фланга навесил на границу вратарской, а там Макси Гомес головой точно пробил в створ мимо голкипера.

    После этого матча «Реал» с 32 очками на 4-м месте, а «Сельта» на 14-м месте — 22 очка.

    Чемпионат Испании. 18-й тур
    «Сельта» – «Реал» – 2:2 (1:2)
    Голы: Васс, 33 (1:0). Бэйл, 36 (1:1). Бэйл, 38 (1:2). М.Гомес, 82 (2:2).Нереализованный пенальти: Аспас (Сельта), 72 (вратарь)«Сельта»: Рубен Бланко, Мальо, Ронкалья, Кабраль, Хонни Кастро, Радойя (Лоботка, 73), Васс (Хосабед Санчес, 90+1), Эрнандес, Аспас, М.Гомес, Систо (Эмре Мор, 73).«Реал»: Навас, Начо, Варан, Хакими, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Васкес, 76), Бэйл (Асенсио, 85), Криштиану Роналду, Иско (Ковачич, 77).Предупреждения: Каземиру, 44. Мальо, 67. Навас, 71. Аспас, 88.
    Ход конем«Сельта» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу 7 января
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