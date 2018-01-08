«Реал» упустил победу над «Сельтой»

Мадридскийна выезде сыграл вничью с(2:2) в матче 18-го тура испанской Примеры.

Счет в матче на 33-й минуте открыли хозяева. Прошла диагональная передача на Даниэля Васса, тот вышел один на один и, не входя в штрафную, черпачком перекинул голкипер, вышедшего из ворот — мяч точно опустился в створ.

Спустя три минуты мадридцы отыгрались. После контратаки «Реала» мяч дошёл до Крооса, тот выполнил пас на Гарета Бэйла, который, находясь за спинами защитников, вышел один на один, а затем точно пробил с левой в дальний нижний угол.

Еще две минуты спустя Иско с правого фланга навесил в центр на Гарета Бэйла, тот в касание пробил не сильно, но точно в дальний угол, выведя «Реал» вперед.

На 72-й минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти — Яго Аспаса сбил в штрафной голкипер Кейлор Навас. Но сам пострадавший не сумел переиграть виновника с «точки» — Навас взял удар.

Счет вновь сравнялся на 82-й минуте. Прошла передача на Васса в штрафную «Реала», он с правого фланга навесил на границу вратарской, а там Макси Гомес головой точно пробил в створ мимо голкипера.

После этого матча «Реал» с 32 очками на 4-м месте, а «Сельта» на 14-м месте — 22 очка.