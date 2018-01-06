Примера. Гол и удаление Косты, «Барселона» сыграет с «Леванте»

«Атлетико» – «Хетафе» 2:0
«Атлетико» в домашнем матче 18-го тура испанской Примеры обыграл «Хетафе» со счетом 2:0.
Подопечные Диего Симеоне вышли вперед на 18-й минуте, когда точным ударом отметился Анхель Корреа.
Второй гол на 68-й минуте забил Диего Коста, проводивший свой первый матч в испанском чемпионате после возвращения в мадридский клуб.
За бурное празднование своего гола с болельщиками экс-форвард «Челси» получил желтую карточку, ставшую для него второй, и покинул поле.
В турнирной таблице Примеры «Атлетико» располагается на второй строчке (39 очков), а «Хетафе» занимает восьмое место (23 очка).
«Валенсия» – «Жирона» 2:1
В матче 18-го тура испанской Примеры «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Жироной» — 2:1.
Счет в матче на 8-й минуте открыли гости. Мохика на левом фланге накрутил сразу двоих защитников и навесил мяч в штрафную площадь, где снаряд поджидал Кристиан Порту. 25-летний испанец пробил головой в дальний угол ворот Нето, без шансов для вратаря.
На 27-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. По левому флангу прошла атака «Валенсии», Гуэдэш обыграл Маффео, прострелил в штрафную и защитник «Жироны» Хонас Рамальо, выставивший ногу, случайно переправил мяч в ворота своей команды.
А на 47-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Дани Парехо, принеся победу «Валенсии».
После этого матча «Валенсия» на 3-м месте — 37 очков, а «Жирона» на 10-м месте — 23 очка.
«Лас-Пальмас» – «Эйбар»
6 января, 20:30 мск
«Севилья» – «Бетис»
6 января 22:45 мск
«Леганес» – «Реал Сосьедад»
7 января, 14:00 мск
«Барселона» – «Леванте»
7 января, 18:15 мск
«Вильярреал» – «Депортиво»
7 января, 20:30 мск
«Атлетик» – «Алавес»
7 января, 20:30 мск
«Сельта» – «Реал»
7 января, 22:45 мск