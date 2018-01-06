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    Примера. Гол и удаление Косты, «Барселона» сыграет с «Леванте»

    Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу

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    Диего Коста
    Диего Коста
    atleticodemadrid.com
    С 6 по 8 января в испанской Примере пройдут матчи 18-го тура. «Барселона» на своем поле примет «Леванте», а «Реал» отправится в гости к «Сельте».

    «Атлетико» – «Хетафе» 2:0

    «Атлетико» в домашнем матче 18-го тура испанской Примеры обыграл «Хетафе» со счетом 2:0.

    Подопечные Диего Симеоне вышли вперед на 18-й минуте, когда точным ударом отметился Анхель Корреа.

    Второй гол на 68-й минуте забил Диего Коста, проводивший свой первый матч в испанском чемпионате после возвращения в мадридский клуб.

    За бурное празднование своего гола с болельщиками экс-форвард «Челси» получил желтую карточку, ставшую для него второй, и покинул поле.

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» располагается на второй строчке (39 очков), а «Хетафе» занимает восьмое место (23 очка).

    Чемпионат Испании. 18-й тур
    «Атлетико» — «Хетафе» — 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 – 18 Корреа, 2:0 – 68 Диего Коста.«Атлетико»: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Габи, Коке (Торрес, 88), Феррейра Карраско (Парти, 60), Корреа (Хименес, 84), Диего Коста, Гризманн.«Хетафе»: Мартинес, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Портильо (Альваро, 64), Арамбарри, Мора (Сибасаки, 64), Дьедиу, Молина, Анхель (Пачеко, 74).Предупреждения: Врсалько (14), Люка Эрнандес (24), Портильо (29), Габи (30), Гризманн (44), Кала (45), Савич (45), Диего Коста (62), Даконам (74).Удаление: Диего Коста (68).

    «Валенсия» – «Жирона» 2:1

    В матче 18-го тура испанской Примеры «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Жироной» — 2:1.

    Счет в матче на 8-й минуте открыли гости. Мохика на левом фланге накрутил сразу двоих защитников и навесил мяч в штрафную площадь, где снаряд поджидал Кристиан Порту. 25-летний испанец пробил головой в дальний угол ворот Нето, без шансов для вратаря.

    На 27-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. По левому флангу прошла атака «Валенсии», Гуэдэш обыграл Маффео, прострелил в штрафную и защитник «Жироны» Хонас Рамальо, выставивший ногу, случайно переправил мяч в ворота своей команды.

    А на 47-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Дани Парехо, принеся победу «Валенсии».

    После этого матча «Валенсия» на 3-м месте — 37 очков, а «Жирона» на 10-м месте — 23 очка.

    Чемпионат Испании. 18-й тур
    «Валенсия» – «Жирона» – 2:1 (1:1)
    Голы: Порту, 8 (0:1). Хонас Ромалью, 27 – в свои ворота (1:1). Парехо, 48 – с пенальти (2:1).«Валенсия»: Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Начо Видаль (Везу, 67), Парехо, Кондогбья, Перейра (Максимович, 82), Родриго, Мина (Вьетто, 74), Гонсалу Гедеш.«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика (Морено, 74), Маффео (Адай, 65), Хуанпе, Тимор, Порту, Пере Понс, Гранель (Борха, 46), Стуани.Предупреждения: Мохика, 16. Перейра, 24. Гарай, 35. Эспиноса, 55. Кондогбья, 76. Стуани, 76. Тимор, 84. Максимович, 85. Габриэл Паулиста, 86.

    «Лас-Пальмас» – «Эйбар»

    6 января, 20:30 мск

    «Севилья» – «Бетис»

    6 января 22:45 мск

    «Леганес» – «Реал Сосьедад»

    7 января, 14:00 мск

    «Барселона» – «Леванте»

    7 января, 18:15 мск

    «Вильярреал» – «Депортиво»

    7 января, 20:30 мск

    «Атлетик» – «Алавес»

    7 января, 20:30 мск

    «Сельта» – «Реал»

    7 января, 22:45 мск

    «Малага» — «Эспаньол»

    8 января, 23:00 мск

    «Сухие» праздники для «Леванте»«Барселона» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч 18-го тура испанской Примеры 7 января
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