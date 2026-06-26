В рамках турнира UFC Baku 27 июня пройдет поединок Назима Садыхова и Матеуса Камильо в легком весе. Начало — 20:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

Назим Садыхов

Турнирное положение: Назим Садыхов некогда подавал большие надежды и был в шаге от попадания в рейтинг. Однако одна осечка все изменила.

Последние бои: В преддверии данного поединка Садыхов уступил техническим нокаутом Фаресу Зиаму во втором раунде. До этого была серия из двух ярких досрочных побед: в июне 2025 года он нокаутировал Николаса Мотту во втором раунде, а в феврале того же года досрочно остановил Исмаэля Бонфима в первом. За карьеру в UFC у Назима 4 победы, одно поражение и одна ничья.

Состояние бойца: Садыхов разносторонний боец, опасный как в стойке, так и в партере. Он умеет прибавлять по ходу боя и редко бездумно бросается вперед. Главный козырь азербайджанца — хладнокровие и умение методично разбирать соперников. Поражение от Зиама стало для него неприятным уроком, но подобные осечки, как правило, только закаляют бойцов.

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Матеус Камильо

Турнирное положение: Матеус Камильо в UFC провел пока только два поединка. По сути, он только начинает прокладывать себе дорогу в промоушене.

Последние бои: В ноябре 2025 года Камильо одолел по очкам Вячеслава Борщева. До этого потерпел поражение сабмишном от Габриэля Грина во втором раунде. Перед дебютом в UFC Камильо добыл несколько побед в региональных промоушенах ZFN и Fury FC.

Состояние бойца: Камильо агрессивный боец, который предпочитает навязывать высокий темп и идти вперед с первых секунд. Он молод, голоден до побед и будет выжимать из себя максимум на большой арене.

Однако в его рекорде всего один полноценный поединок уровня UFC против топового соперника, что вызывает вопросы о готовности к столь серьезному испытанию.

Статистика для ставок

За карьеру в UFC у Садыхова лишь одно поражение в шести боях

Камильо выиграл 3 из четырех последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры видят фаворитом Назима Садыхова. На победу азербайджанца можно поставить с коэффициентом 1.35, тогда как на успех Камильо можно сделать ставку за 3.05.

Прогноз: Камильо способен пережить стартовый натиск и навязать Садыхову борьбу в первом раунде. Но разница в опыте и классе неизбежно скажет свое слово. Назим не будет форсировать события — он методично изучит соперника, подберет ключи к его защите и найдет момент для решающего попадания.

2.15 Победа Назима Садыхова нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на бой Садыхов — Камильо принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа Назима Садыхова нокаутом за 2.15.