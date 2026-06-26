В рамках турнира UFC Baku 27 июня пройдет поединок Рафаэля Физиева и Мануэля Торреса в легком весе. Начало — 21:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

Рафаэль Физиев

Турнирное положение: Рафаэль «Атаман» Физиев — 11-й номер рейтинга легкого дивизиона UFC. Азербайджанский боец входит в элиту уже несколько лет. Этот поединок он проведет на родине, что добавляет ему дополнительную мотивацию.

Последние бои: К данной встрече Физиев подходит в неоднозначной форме. За последние 4 поединка он одержал лишь одну победу. В феврале 2026 года «Атаман» потерпел поражение нокаутом от Маурисио Руффи. До этого он уступил по очкам Джастину Гейджи на UFC 313, а еще ранее был нокаутирован Матеушем Гамротом. Единственным светлым пятном в этой серии стала победа решением над Игнасио Бахамондесом в июне 2025 года.

Состояние бойца: Физиев один из лучших кикбоксеров в дивизионе с богатым арсеналом ударов руками и ногами. Его техника в стойке на голову выше, чем у большинства оппонентов в легком весе. Однако 3 поражения в четырех боях вызывают вопросы. К тому же, «Атаман» нередко открывается в атаке и пропускает акцентированные удары.

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Мануэль Торрес

Турнирное положение: Мануэль «Эль-Локо» Торрес ныне 15-й номер рейтинга легкого дивизиона UFC. Мексиканский боец плавно идет вверх по карьерной лестнице.

Последние бои: В преддверии данного поединка Торрес выиграл 4 из последних пяти боев. Единственную осечку он допустил в сентябре 2024 года, уступив нокаутом в первом раунде Игнасио Бахамондесу. Но после этого поражения мексиканец вернулся и нокаутировал Дрю Добера в первом раунде, а затем досрочно разобрался с Грантом Доусоном всего за 2 минуты 25 секунд.

Состояние бойца: Торрес невероятно опасный боец на дальней дистанции. Один точный удар мексиканца моментально меняет ход любого поединка. Он превосходит Физиева в росте и размахе рук на 5 сантиметров, что дает определенное преимущество.

При этом «Эль-Локо» способен в любой момент подключить борьбу и перевести оппонента на настил.

Статистика для ставок

За последние 4 поединка Физиев одержал лишь одну победу

Торрес выиграл 5 из шести боев в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры считают небольшим фаворитом Рафаэля Физиева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.85, тогда как на успех Торреса предлагают сделать ставку за 2.08.

Прогноз: Физиев более техничный боец, и в родных стенах он точно выйдет с максимальной концентрацией. «Атаман» понимает, что против Торреса нельзя рубиться в открытую — иначе высок риск поймать нокаутирующий удар. Если Рафаэль будет грамотно держать дистанцию, то переиграет мексиканца по очкам. А кардио и опыт пятираундовых боев явно на стороне Физиева.

1.85 Победа Рафаэля Физиева Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на бой Физиев — Торрес позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Победа Рафаэля Физиева за 1.85.