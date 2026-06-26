В рамках турнира UFC Baku 27 июня пройдет поединок Брунно Феррейры и Икрама Алискерова в среднем весе. Начало — 19:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.58.

Брунно Феррейра

Турнирное положение: Брунно Феррейра зарекомендовал себя, как один из самых опасных ударников в средней весовой категории, однако до топ-10 так и не добрался, балансируя на грани вылета из рейтинга.

Последние бои: В марте 2026 года в последнем бою Феррейра был нокаутирован Грегори Родригесом за 2 минуты. До этого была серия из двух побед: в декабре 2025 года он одолел по очкам Марвина Веттори, а в июле 2025 года победил сабмишеном Джексона МакВея. Ранее потерпел поражение удушающим приемом от Абуса Магомедова в третьем раунде.

Состояние бойца: Феррейра взрывной и очень атлетичный. Он накрывает соперников быстрыми размашистыми ударами и умело пробивает лоу-кики. Главная его слабость — проблемы с защитой в партере и распределением сил по раундам. Все три поражения в карьере Брунно потерпел досрочно. Нокаут от Родригеса за неполные два минуты ставит под вопрос его готовность к такому сопернику, как Алискеров.

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Икрам Алискеров

Турнирное положение: Икрам Алискеров — чемпион Европы и мира по боевому самбо. В среднем весе UFC он стремительно прогрессирует и сейчас замыкает топ-15.

Последние бои: Накануне данного поединка Алискеров одолел по очкам Чон Ен Пака, а в апреле 2025 года нокаутировал Андре Муниза в первом раунде. Единственное поражение на этом отрезке — молниеносный нокаут от Роберта Уиттакера за 2 минуты в июне 2024 года. До этого Икрам последовательно финишировал Уорли Алвиса и Фила Хоуза в первом раунде.

Состояние бойца: Алискеров технически более оснащенный боец, нежели Феррейра. Он выше соперника на 4 сантиметра и превосходит его в размахе рук на 10 сантиметров. Икрам очень активен в бою, работает в стойке по всем этажам, умело переводит соперников в партер и ищет финиш во всех плоскостях.

Единственная его уязвимость — посредственная реакция на удары соперника, на чем россиянин был пойман Уиттакером.

Статистика для ставок

Все три поражения Феррейры в карьере были досрочными

3 из четырех последних боев Алискерова не дошли до решения судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры видят фаворитом Икрама Алискерова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.43, тогда как на успех Феррейры предлагают сделать ставку за 2.70.

Прогноз: Феррейра будет опасен в стартовом отрезке — его прессинг способен создать проблемы любому сопернику в первые минуты. Как только темп Брунно начнет снижаться, Икрам задействует весь свой арсенал и в стойке, и на настиле. Логично было предположить яркий нокаут от одного из бойцов. Однако, когда оба бойца обладают впечатляющей ударной мощью, они зачастую опасаются друг друга, из-за чего поединок переходит в длительное тактическое противостояние.

1.58 Тотал больше 1.5 Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.58 на бой Феррейра — Алискеров принесёт прибыль 580₽, общая выплата — 1580₽

Ставка: Тотал больше 1.5 за 1.58.