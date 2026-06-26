В рамках турнира UFC Baku 27 июня пройдет поединок Асу Алмабаева и Чарльза Джонсона в наилегчайшем весе. Начало — 20:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.70.

Асу Алмабаев

Турнирное положение: Асу Алмабаев идет восьмым в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Боец из Казахстана числится в числе главных претендентов на титул.

Последние бои: К данной встрече Алмабаев подходит после двух выигранных поединков. В ноябре 2025 года он победил сабмишеном Алекса Переса в третьем раунде, а до этого одолел по очкам Хосе Очоа. Единственная осечка за последнее время — поражение нокаутом от Манеля Капа в марте 2025 года. Всего за карьеру у Асу 23 победы и лишь 3 поражения.

Состояние бойца: Алмабаев универсальный боец с высоким уровнем как в стойке, так и в партере. Асу целенаправленно готовился к этому бою в Азербайджане с начала июня, чтобы заранее акклиматизироваться. Главное — не растрачивать силы в первой половине боя и не совершать тех ошибок, которые дорого обошлись ему в поединке с Капом.

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Чарльз Джонсон

Турнирное положение: Чарльз Джонсон занимает 14-ю строчку рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC. Американский боец является одним из самых непредсказуемых представителей данного дивизиона, способного удивить в любой момент.

Последние бои: В преддверии данного поединка в активе Джонсона 3 победы и 2 поражения за 5 последних боев. В марте 2026 года он одолел по очкам Бруно Силву. Но до этого в январе 2026 года проиграл нокаутом Алексу Перезу в первом раунде. Ранее Чарльз нокаутировал Лонира Кавану во втором раунде, а до этого уступил по очкам Рамазану Темирову.

Состояние бойца: Джонсон удивительно нестабильный боец, который чередует яркие победы с обидными поражениями. Главное его оружие — ударная техника и преимущество в антропометрии: Чарльз выше Алмабаева на 12 сантиметров и превосходит его в размахе рук на 13 см.

Однако в скорости он уступает сопернику, что не позволит ему в полной мере раскрыть свой ударный потенциал.

Статистика для ставок

Алмабаев выиграл 5 из шести последних встреч

За 5 последних боев у Джонсона 3 победы и 2 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры видят фаворитом Асу Алмабаева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40, тогда как на успех Джонсона предлагают сделать ставку за 3.00.

Прогноз: Алмабаев с первых секунд задаст высокий темп и начнет загружать соперника ударами по всем этажам. Джонсон способен огрызнуться и создать неудобства за счет длинных рук, но в скорости он явно уступит. Когда Чарльз потеряет контроль над ситуацией, Асу переключится на борьбу и оформит досрочный финиш.

1.70 Победа Асу Алмабаева + тотал больше 1.5 Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на бой Алмабаев — Джонсон принесёт прибыль 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Победа Асу Алмабаева + тотал больше 1.5 за 1.70.