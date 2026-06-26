В рамках турнира UFC Baku 27 июня пройдет поединок Мишеля Перейры и Шары Магомедова в среднем весе. Начало — 21:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

Мишель Перейра

Турнирное положение: Мишель Перейра уже несколько лет выступает в среднем весе UFC. Его задача на данный момент — удержаться в составе лиги и не выпасть из ростера.

Последние бои: В преддверии данного поединка в активе бразильца 2 победы и 3 поражения за 5 последних боев. В феврале 2026 года Перейра одолел решением судей Захари Риза. Однако до этого у него была тяжелая серия: нокаут от Кайла Дакаса за 43 секунды, поражение по очкам от Абусупьяна Магомедова, а также поражение от Энтони Эрнандеса в пятом раунде.

Состояние бойца: Перейра всегда был известен своей акробатикой и зрелищным стилем. Но с каждым годом его прежний арсенал работает все хуже. Бразилец является одним из самых предсказуемых контрпанчеров дивизиона — он нередко не успевает среагировать на резкую смену позиции соперника и пропускает простые удары. Нокаутирующей мощи, чтобы всерьез угрожать дагестанцу, у него нет.

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Шара Магомедов

Турнирное положение: Шарабутдин «Буллет» Магомедов один из самых перспективных бойцов среднего дивизиона UFC. На текущий момент за пределами рейтинга, но близок к тому, чтобы снова попасть в топ-15.

Последние бои: К данной встрече Магомедов подходит на серии из двух выигранных поединков. В июле 2025 года он одолел единогласным решением Марка-Андре Баррио. До этого была единственная осечка в карьере — поражение по очкам от Майкла Пейджа. Однако до этой неудачи Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна во втором раунде и одолел по очкам Михала Олексейчука.

Состояние бойца: Поражение от Пейджа пошло Магомедову на пользу — он стал заметно аккуратнее и вывел свой футворк на новый уровень. Шара обладает уникальным стилем работы.

Его тайминги и комбинационная работа серьезно улучшились за последний год.

Статистика для ставок

За 5 последних поединков в активе Перейры 2 победы и 3 поражения

Магомедов выиграл 2 боя кряду после единственного поражения в карьере от Пейджа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят явным фаворитом Шару Магомедова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26, тогда как на сенсационный успех Перейры предлагают сделать ставку за 3.60.

Прогноз: Перейра не способен навязать Шаре Буллету серьезную конкуренцию ни в стойке, ни в партере. Магомедов с первых секунд обрушит на соперника град ударов по всем этажам и не даст бразильцу выстроить привычную игру. Россиянин явно не собирается доводить этот бой до решения.

2.35 Победа Шары Магомедова нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на бой Перейра — Магомедов принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа Шары Магомедова нокаутом за 2.35.