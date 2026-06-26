В рамках турнира UFC Baku 27 июня пройдет поединок Абдулрахмана Яхьяева и Джулиуса Уолкера в полутяжелом весе. Начало — 18:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.71.

Абдулрахман Яхьяев

Турнирное положение: Абдулрахман Яхьяев один из самых ярких проспектов полутяжелого дивизиона UFC. Турецкий боец российского происхождения пришел покорять промоушен Даны Уайта в статусе чемпиона европейской лиги Ares FC.

Последние бои: Яхьяев идет на серии из девяти побед кряду без единого поражения в карьере. В апреле 2026 года он одолел болевым приемом Брендсона Рибейру в первом раунде, а в ноябре 2025 года уложил Рафаэля Серкейру на настил всего за 33 секунды. Оба дебютных поединка Яхъева в UFC завершились досрочно в первом раунде.

Состояние бойца: Семь из девяти побед в ММА Яхъев оформил в первом раунде. Агрессивный стиль и феноменальный темп с первых секунд не оставляют оппонентам времени на адаптацию. С настоящими топами Абдулрахман еще не встречался, и очередной соперник к таковым не относится.

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Джулиус Уолкер

Турнирное положение: Джулиус Уолкер типичный представитель среднего класса. Недавно котировался в статусе проспекта, но после ряда неудач все изменилось.

Последние бои: К очередному поединку Уолкер подошел после поражения. В феврале 2026 года он был нокаутирован Дастином Джейкоби во втором раунде. До этого одержал победу по очкам над Рафаэлем Серкейрой, а ранее уступил решением Алонзо Менифилду.

Состояние бойца: Уолкер базовый ударник. Однако его защита в стойке катастрофична: он пропускает более четырех значимых ударов в минуту, блокируя лишь 43% атак противников. Защита от тейкдаунов и того хуже — всего 38%.

Именно борьба и партер являются его главной уязвимостью, которой Яхьяев непременно воспользуется.

Статистика для ставок

7 из девяти побед в ММА Яхъев оформил в первом раунде

Уолкер проиграл в двух из трех боев в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры видят фаворитом Абдулрахмана Яхьяева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14, тогда как на сенсационный успех Уолкера предлагают сделать ставку за 6.10.

Прогноз: Уолкер постарается держать дальнюю дистанцию и работать джебом, но Яхьяев не даст ему ни секунды покоя. Как только он переведет американца в партер, а сделает Абдулрахман это очень быстро, бой закончится. Разница в классе слишком велика, чтобы этот поединок затянулся.

1.71 Победа Яхьяева в первом раунде Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на бой Яхьяев — Уолкер позволит вывести на карту выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: Победа Яхьяева в первом раунде за 1.71.