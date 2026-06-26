В рамках турнира UFC Baku 27 июня пройдет поединок Абусупьяна Магомедова и Михала Олексейчука в среднем весе. Начало — 19:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.77.
Абусупьян Магомедов
Турнирное положение: Абусупьян Магомедов за годы выступлений в лиге он успел победить несколько топовых соперников, однако после череды неудач покинул топ-15.
Последние бои: К этой встрече Магомедов подошел после поражения. В октябре 2025 года он уступил сабмишеном Джозефу Пайферу во втором раунде. До этого у него была серия из трех побед: по очкам над Мишелем Перейрой, сабмишеном над Брунно Феррейрой и единогласным решением над Уорли Алвисом.
Состояние бойца: Магомедов универсальный и хладнокровный боец, который умеет терпеливо ждать ошибок соперника. Его настоящая стихия — это партер, где он превращается в хищника и умело ловит соперников на болевые и удушающие. В стойке не блещет ударной мощью, зато умеет грамотно распределять силы по всей дистанции. Главная слабость Абуса заключается в нестабильности результатов против по-настоящему топовых соперников.
Михал Олексейчук
Турнирное положение: Михал Олексейчук один из ветеранов среднего дивизиона UFC. Он выступает в лиге с 2017 года и за это время успел создать себе репутацию одного из самых зрелищных нокаутеров в своей весовой категории.
Последние бои: В преддверии данного поединка Олексейчук идет на впечатляющей серии из трех побед кряду. В феврале 2026 года он одолел по очкам Марка-Андре Баррио, а до этого поочередно нокаутировал в первом раунде Джеральда Мершарта и Седрика Дюма. Ранее потерпел поражения от Шары Магомедова по очкам и от Кевина Холлэнда сабмишеном.
Состояние бойца: Олексейчук опасен в первые минуты боя. Когда он свеж, его комбинации летят в соперников с огромной скоростью. Однако партер для поляка настоящая ахиллесова пята: за карьеру он потерпел шесть поражений приемами.
На сабмишен его ловили самые разные соперники — от Мишеля Перейры до Кевина Холлэнда, также испытывающего хронические проблемы на настиле.
Статистика для ставок
- 4 из семи боев Магомедова в UFC завершились досрочно
- Олексейчук идет на серии из трех побед
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры видят небольшим фаворитом Абуса Магомедова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.77, тогда как на успех Олексейчука предлагают сделать ставку за 2.10.
Прогноз: Олексейчук постарается устроить привычный хаос в первом раунде и вложиться в удары с первых секунд. Именно этого Магомедов и будет ждать — ему незачем соревноваться с панчером на его территории. Абус переживет стартовый натиск, заставит соперника ошибиться и постепенно начнет переводить бой в партер. Чем дольше продлится поединок, тем сильнее будет сказываться борцовское превосходство Магомедова. В итоге он либо задушит поляка, либо уверенно выиграет по очкам.
Ставка: Победа Абуса Магомедова за 1.77.