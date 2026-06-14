В рамках турнира UFC Freedom 250 15 июня состоится поединок в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Айманном Захаби. Начало — 06:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.78.

Шон О’Мэлли

Турнирное положение: Шон бывший чемпион легчайшего дивизиона, занимающий третью строчку в рейтинге UFC и стремящийся вернуться в титульную гонку.

Последние бои: В недавнем поединке в январе 2026 года Шон одержал уверенную победу единогласным решением судей над Сонгом Ядонгом. До этого он дважды встречался с Мерабом Двалишвили, потерпев поражение в титульном реванше и в первом бою. В последних пяти поединках на его счету 3 победы и 2 осечки.

Состояние бойца: О’Мэлли один из самых техничных ударников лиги, обладающий феноменальным таймингом и чувством дистанции. Несмотря на недавние сложности в боях против борцов элитного уровня, его способность разбивать соперников в стойке остается эталонной для легчайшего веса. Класс О’Мэлли в ударке гораздо выше, чем у Захаби.

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Айманн Захаби

Турнирное положение: Канадский боец занимает строчку в рейтинге легчайшего веса UFC. В свои 37 Захаби переживает вторую молодость.

Последние бои: Захаби идет на впечатляющей серии: в октябре 2025 года он победил Марлона Веру решением, ранее одолел Жозе Альдо, Педро Муньоза, Джавида Башарата и Аори Кюиленга. В последних пяти поединках канадец одержал 5 побед.

Состояние бойца: Айманн очень дисциплинированный атлет, чья сила заключается в стабильности, хорошей защите и умении придерживаться плана на бой все три раунда.

Он не склонен к авантюрам, предпочитая прагматичную работу на очки.

Статистика для ставок

Три из пяти последних боев О’Мэлли дошли до решения судей

Захаби идет на серии из пяти побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Шона О’Мэлли, коэффициент на его победу составляет 1.35, успех Айманна Захаби оценивается в 3.20.

Прогноз: О’Мэлли превосходит соперника в скорости и разнообразии атакующих действий, однако Захаби осторожный противник, который умеет минимизировать риски. Шон будет контролировать дистанцию, монотонно перестреливая канадца, в то время как Айманн постарается затянуть бой в вязкое русло. Поединок с высокой вероятностью пройдет всю дистанцию, где класс бывшего чемпиона возьмет верх над дисциплинированностью канадца.

1.78 Тотал больше 2.5 раундов + победа О’Мэлли Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на бой О’Мэлли — Захаби позволит вывести на карту выигрыш 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Тотал больше 2.5 раундов + победа О’Мэлли за 1.78.