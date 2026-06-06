Фарес Зиам на классе расправится с Томом Ноланом?

прогноз на бой UFC Vegas 118, ставка за 1.64

В рамках турнира UFC Vegas 118 состоится поединок в легком весе между Фаресом Зиамом и Томом Ноланом. Начало — 04:00 (мск).

Фарес Зиам

Турнирное положение: Французский боец, занимающий 14-ю строчку в рейтинге легкого веса UFC, плавно движется вверх по карьерной лестнице. Однако ввиду низкой медийности громких поединков ему пока не дают.

Последние бои: В своем последнем бою Фарес одержал победу над Назимом Садыховым нокаутом в самой концовке второго раунда. До этого он одолел Майка Дэвиса судейским решением. На дистанции в пять последних поединков француз одержал четыре победы.

Состояние бойца: Зиам обладает внушительным размахом рук в 190 см, что позволяет ему эффективно контролировать дистанцию и расстреливать визави джебами издалека. Спортсмен демонстрирует высокий бойцовский интеллект, предпочитая методично выстраивать стратегию в затяжных противостояниях.

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Том Нолан

Турнирное положение: Том Нолан — 26-летний австралийский проспект, находящийся в непосредственной близости к топ-15 и демонстрирующий высокий уровень технического мастерства.

Последние бои: В предыдущем поединке Том победил Чарли Кэмпбелла сабмишном в первом раунде. До этого Нолан выиграл решением судей у Вячеслава Борщева. В общей сложности на отрезке из десяти последних выступлений австралиец допустил лишь одну осечку.

Состояние бойца: Нолан отличается высокой интенсивностью работы в начальных отрезках боя, стремясь к досрочному завершению поединка.

При этом атлет сохраняет тактическую гибкость, позволяющую эффективно действовать в поздних раундах.

Статистика для ставок

Последние пять боев Зиама дошли до второго раунда или дальше

Нолан выиграл четыре из пяти своих последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом представителя Франции. На победу Фареса Зиама предлагают коэффициент 1.30, успех Тома Нолана оценивается в 3.60.

Прогноз: Зиам демонстрирует больший уровень стабильности. В то же время высокая активность и мощь Нолана создают для француза существенные тактические вызовы. Возможно, в первом раунде будут трудности. Но далее Фарес успешно нейтрализует стартовое давление и обеспечит себе итоговое преимущество.

1.64 Победа Зиама досрочно Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.64 на бой Зиам — Нолан принесёт прибыль 640₽, общая выплата — 1640₽

Ставка: Победа Зиама досрочно за 1.64.