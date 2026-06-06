В рамках турнира UFC Vegas 118 состоится поединок в легком весе между Фаресом Зиамом и Томом Ноланом. Начало — 04:00 (мск).
Фарес Зиам
Турнирное положение: Французский боец, занимающий 14-ю строчку в рейтинге легкого веса UFC, плавно движется вверх по карьерной лестнице. Однако ввиду низкой медийности громких поединков ему пока не дают.
Последние бои: В своем последнем бою Фарес одержал победу над Назимом Садыховым нокаутом в самой концовке второго раунда. До этого он одолел Майка Дэвиса судейским решением. На дистанции в пять последних поединков француз одержал четыре победы.
Состояние бойца: Зиам обладает внушительным размахом рук в 190 см, что позволяет ему эффективно контролировать дистанцию и расстреливать визави джебами издалека. Спортсмен демонстрирует высокий бойцовский интеллект, предпочитая методично выстраивать стратегию в затяжных противостояниях.
Том Нолан
Турнирное положение: Том Нолан — 26-летний австралийский проспект, находящийся в непосредственной близости к топ-15 и демонстрирующий высокий уровень технического мастерства.
Последние бои: В предыдущем поединке Том победил Чарли Кэмпбелла сабмишном в первом раунде. До этого Нолан выиграл решением судей у Вячеслава Борщева. В общей сложности на отрезке из десяти последних выступлений австралиец допустил лишь одну осечку.
Состояние бойца: Нолан отличается высокой интенсивностью работы в начальных отрезках боя, стремясь к досрочному завершению поединка.
При этом атлет сохраняет тактическую гибкость, позволяющую эффективно действовать в поздних раундах.
Статистика для ставок
- Последние пять боев Зиама дошли до второго раунда или дальше
- Нолан выиграл четыре из пяти своих последних поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом представителя Франции. На победу Фареса Зиама предлагают коэффициент 1.30, успех Тома Нолана оценивается в 3.60.
Прогноз: Зиам демонстрирует больший уровень стабильности. В то же время высокая активность и мощь Нолана создают для француза существенные тактические вызовы. Возможно, в первом раунде будут трудности. Но далее Фарес успешно нейтрализует стартовое давление и обеспечит себе итоговое преимущество.
Ставка: Победа Зиама досрочно за 1.64.