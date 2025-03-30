В рамках турнира UFC Mexico 30 марта состоится поединок Лупиты Годинез и Джулии Поластри в женском минимальном весе. Начало — 00:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Годинез — Поластри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Лупита Годинез

Турнирное положение: Лупита располагается на 11-й строчке в рейтинге женского минимального дивизиона. При этом стать одной из участниц титульной гонки и всерьез рассчитывать на бой за пояс ей пока не удается.

Последние бои: До недавнего времени Годинез легко проходила одну соперницу за другой. Она шла на серии из четырех поединков кряду, после чего столкнулась с представительницами из первой пятерки. В связи с резким повышением уровня позицию сразу же возникли проблемы. Мексиканка проиграла по очкам Вирне Яндиробе и Маккензи Дерн.

Состояние бойца: В своих поединках Лупита предпочитает работать в партере и монотонно разбивать соперниц на нижнем этаже. Однако против визави топ-уровня ее грэпплинг не работает. Что касается стойки, то здесь нет никаких преимуществ. Отметить можно только хорошую защиту от акцентированных ударов в 54%.

Джулиа Поластри

Турнирное положение: Джулиа только недавно дебютировала в сильнейшей лиге планеты. Два предыдущих поединков сложились для нее по-разному. Нельзя сказать, что Поластри сейчас претендует на попадание в топ-15.

Последние бои: За 6 предыдущих боев в активе бразильянки 5 побед и только одно поражение. Было оно, как раз, в дебютном противостоянии в UFC. Тогда Поластри уступила единогласным решением Джозефин Кнатссон. Но затем победила аналогичным образом Кори Маккену.

Состояние бойца: До дебюта в UFC Поластри одержала 3 досрочных победы подряд. Но затем начала показывать менее убедительные выступления.

Сейчас Джулиа представляет собой скучного и прагматичного бойца, работающего только на очки.

Статистика для ставок

За 6 предыдущих боев в активе Поластри 5 побед и только одно поражение

У Годинез 4 победы и 2 проигрыша за 6 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение мексиканке. На победу Годинез можно поставить с коэффициентом 1.40. На триумф Поластри предлагают поставить за 3.05.

Прогноз: Опыт Лупиты в этом поединке сыграет ключевую роль. Ранее она уже побила некоторых соперниц из топ-15, хоть и проиграла свои два последних боя. Поластри пока что еще не хватает навыков и опыта, чтобы конкурировать на таком уровне. Годинез будет доминировать на протяжении всех трех отрезков и, возможно, даже сумеет оформить поздний финиш.

Ставка: Победа Лупиты Годинез в третьем раунде или решением за 1.57.