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    Лупита Годинез не оставить шансов Джулии Поластри?

    Годинез — Поластри. Ставка (к. 1.57) и прогноз на ММА, UFC Mexico, 30 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Годинез — Поластри
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    Лупита Годинез
    В рамках турнира UFC Mexico 30 марта состоится поединок Лупиты Годинез и Джулии Поластри в женском минимальном весе. Начало — 00:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Годинез — Поластри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Лупита Годинез

    Турнирное положение: Лупита располагается на 11-й строчке в рейтинге женского минимального дивизиона. При этом стать одной из участниц титульной гонки и всерьез рассчитывать на бой за пояс ей пока не удается.

    Последние бои: До недавнего времени Годинез легко проходила одну соперницу за другой. Она шла на серии из четырех поединков кряду, после чего столкнулась с представительницами из первой пятерки. В связи с резким повышением уровня позицию сразу же возникли проблемы. Мексиканка проиграла по очкам Вирне Яндиробе и Маккензи Дерн.

    Состояние бойца: В своих поединках Лупита предпочитает работать в партере и монотонно разбивать соперниц на нижнем этаже. Однако против визави топ-уровня ее грэпплинг не работает. Что касается стойки, то здесь нет никаких преимуществ. Отметить можно только хорошую защиту от акцентированных ударов в 54%.

    Джулиа Поластри

    Турнирное положение: Джулиа только недавно дебютировала в сильнейшей лиге планеты. Два предыдущих поединков сложились для нее по-разному. Нельзя сказать, что Поластри сейчас претендует на попадание в топ-15.

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    • Последние бои: За 6 предыдущих боев в активе бразильянки 5 побед и только одно поражение. Было оно, как раз, в дебютном противостоянии в UFC. Тогда Поластри уступила единогласным решением Джозефин Кнатссон. Но затем победила аналогичным образом Кори Маккену.

    Состояние бойца: До дебюта в UFC Поластри одержала 3 досрочных победы подряд. Но затем начала показывать менее убедительные выступления.

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    Сейчас Джулиа представляет собой скучного и прагматичного бойца, работающего только на очки.

    Статистика для ставок

    • За 6 предыдущих боев в активе Поластри 5 побед и только одно поражение

    • У Годинез 4 победы и 2 проигрыша за 6 последних боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение мексиканке. На победу Годинез можно поставить с коэффициентом 1.40. На триумф Поластри предлагают поставить за 3.05.

    Прогноз: Опыт Лупиты в этом поединке сыграет ключевую роль. Ранее она уже побила некоторых соперниц из топ-15, хоть и проиграла свои два последних боя. Поластри пока что еще не хватает навыков и опыта, чтобы конкурировать на таком уровне. Годинез будет доминировать на протяжении всех трех отрезков и, возможно, даже сумеет оформить поздний финиш.

    Ставка: Победа Лупиты Годинез в третьем раунде или решением за 1.57.

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    Годинез — Поластри: прогноз и ставка за 1.57, статистика, коэффициенты матча 30.03.202500:15. Лупита Годинез не оставить шансов Джулии Поластри?
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