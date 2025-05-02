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    «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон» обменяются голами, махачкалинское «Динамо» удачно сыграет с «Акроном»

    Экспресс дня 2 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Хосеп Гвардиола
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии, России и Испании На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Сити» в таблице АПЛ находится в топ-4. Клуб стремится в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. На данный момент у команды Хосепа Гвардиолы 18 побед, 7 ничьих и 9 поражений.

    «Горожане» с середины марта смогли прибавить. Беспроигрышная серия команды в чемпионате Англии составляет шесть матчей. Последний раз «Сити» уступал в АПЛ 8 марта.

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    • «Вулверхэмптон» находится на 13-й строчке в таблице чемпионата Англии. У клуба 41 очко. В 31-м матче «волки» добились 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

    В первом круге «Манчестер Сити» смог завоевать три очка. Встреча состоялась 20 октября. Тогда команда Гвардиолы в гостях взяла верх над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:1. Повторится ли сценарий?

    Ставка: Обе забьют за 1.73.

    «Акрон» — «Динамо» Махачкала

    Футбол. Чемпионат России

    «Акрон» неплохо проводит текущий сезон. Команда на данный момент занимает 10-е место. В 26 встречах набрано 29 очков.

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    В последних восьми матчах РПЛ «Акрон» победил лишь дважды. В апреле клуб отпраздновал одну викторию. 13 апреля дома удалось одолеть «Факел» со счетом 1:0.

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  • 23/04/2025

    • «Динамо» Махачкала в таблице располагается на 11-й строчке. Команда отстает от идущего 10-м «Акрона» на два очка. У динамовцев 6 побед, 9 ничьих и 11 поражений по итогам 26 матчей.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В поединке первого круга была зафиксирована ничья. Матч закончился со счетом 1:1. Чем завершится дуэль на этот раз?

    Ставка: Махачкалинское «Динамо» не проиграет за 1.61.

    «Райо Вальекано» — «Хетафе»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Райо Вальекано» еще может попасть в еврокубки по итогам текущего сезона. Однако в оставшихся матчах нужно серьезно прибавить. До финиша в Примере осталось всего пять туров.

    В апреле «Райо Вальекано» так и не победил. Текущий месяц команда откровенно провалила — в четырех встречах Ла Лиги были три поражения. Последний раз «Райо» выигрывал 29 марта. В этот день клуб взял верх над «Алавесом» (2:0).

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    • «Хетафе» находится в нижней части таблицы. Команда располагается на 13-й позиции. Набрано 39 очков в 33-х поединках.

    Вылет в Сегунду «Хетафе» вряд ли грозит. Команде нужно спокойно доиграть текущий чемпионат. В матче с «Райо Вальекано» гости являются андердогами. В первом круге команды разошлись миром — 0:0. Предстоящий поединок, скорее всего, также окажется малорезультативным.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.89.

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