В предстоящем экспрессе разберем матчи Серии А, Примеры и российской Первой лиги. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 2 марта с коэффициентом для ставки за 5.60.

«Удинезе» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Сейчас команда Косты Руньича идёт на 12‑м месте в таблице чемпионата Италии с 32 очками после 26 матчей. Последние три матча «Удинезе» проиграл. Сначала было поражение от «Лечче» в гостях со счётом 1:2, а затем — от «Сассуоло» (1:2) дома и на выезде от «Болоньи» (0:1).

В первых двух играх не было в составе атакующего полузащитника Николо Дзаньоло, который превратился в ключевого футболиста «зебр» в этом сезоне и делает результат, полностью восстановившись после тяжёлых травм и психологических проблем. Также полностью восстановился дирижёр атак в центре поля Атта. С ними хозяева точно станут сильнее.

Впервые за долгое время «Фиорентина» смогла покинуть зону вылета и сейчас занимает 16‑ю строчку. Неплохо идут дела у команды Паоло Ваноли в еврокубках: команда пробилась в 1/8​ финала.

Вообще работа экс‑наставника московского «Спартака» заслуживает уважения. Он успокоил атмосферу в стане «фиалок», вдохнул новую жизнь в лидеров (Кен, Гюдмюндссон, Де Хеа, Комуццо), и сейчас команда прибавляет с каждым туром. Здорово была проведена и зимняя трансферная кампания: «Фиорентину» пополнили немало качественных игроков.

Наш прогноз: обе забьют за 1,78.

«Реал» (Мадрид) — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

Мадридский «Реал» на неделе провёл два очень эмоциональных поединка, и настроиться на рядовую игру с «Хетафе» будет очень непросто. Сначала «сливочные» неожиданно уступили в Памплоне местной «Осасуне» со счётом 1:2.

После этого «Реал» провёл ответную игру в Лиге чемпионов против «Бенфики», которую выиграл со счётом 2:1 и прошёл дальше. В предстоящей встрече точно не будет травмированных Мбаппе, Беллингема, Асенсио, Милитао и, скорее всего, Хюйсена. Возможно, Арбелоа даст отдохнуть перед более важными матчами сезона ещё некоторым футболистам.

При Хосепе Бордаласе «Хетафе» на протяжении уже многих лет считается очень неудачным соперником почти для любой команды. Силовой стиль игры, где каждый из игроков способен «залезть под кожу», заставляет нервничать любой клуб. Сейчас «Хетафе» покинул зону вылета после нескольких удачных матчей и находится в неплохом состоянии.

В последнем туре «Хетафе» проиграл дома «Севилье» (0:1), но там сказалось удаление в их составе. До этого команда не проигрывала на протяжении четырёх туров, набрав 8 очков. Неплохо поработал зимой и спортивный отдел, купив нескольких качественных футболистов на проблемные позиции: они с ходу стали давать результат. Гостям по силам дать бой гранду.

Наш прогноз: победа гостей с форой +1,5 за 1,85.

«Родина» — «Шинник»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

После первой части сезона «Родина» занимает третье место в таблице с 36 очками. Московский клуб давно созрел для выхода в РПЛ, но ему постоянно не хватает какого‑то шага. С точки зрения состава и финансирования он уже давно на уровне команд элитного дивизиона.

Зимой «Родина» подписала Солтмурада Бакаева из «Акрона» и целую группу молодых футболистов из ведущих академий страны, которые увеличат и без того серьёзную конкуренцию. Но главный вопрос остаётся в том, как испанец Диас смог подготовить команду в межсезонье. Для него это первый подобный опыт.

Сейчас «Шинник» занимает 11‑е место в таблице Первой лиги с 26 очками и намерен подняться повыше, а если получится, то зацепиться и за зону стыков. Зимой ярославцы особое внимание уделили усилению атакующей линии.

В центр поля был приобретён умный и техничный Галоян, а на острие атаки был взят Стефанович. Это два топовых усиления по меркам дивизиона. Под руководством Булойчика «Шинник» очень строго играет и сзади, чему свидетельством служит всего 19 пропущенных мячей в 21 матче.

Наш прогноз: индивидуальный тотал на хозяев меньше 1,5 за 1,70.

Общий коэффициент — 5,60.