Возвращение к Ла Лиге после нервной европейской недели должно было стать для «Реала» чем-то вроде теста на зрелость. В Памплоне команда Арбелоа впервые вышла защищать лидерство — и не справилась. «Осасуна» забила первой, а после гола Винисиуса не согласилась на ничью. Мадридцы ошиблись на своей половине поля, а Рауль Гарсия их за это серьёзно наказал.

Результат матча Осасуна Памплона 2:1 Реал Мадрид Мадрид 1:0 Анте Будимир 38' пен. 1:1 Винисиус Жуниор 73' 2:1 Рауль Гарсия 90' Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье ( Inigo Arguibide 83' ), Алехандро Катена, Хорхе Эррандо, Хавьер Галан, Хон Монкайола ( Рауль Моро 83' ), Лукас Торро, Рубен Гарсия ( Абель Бретонес 66' ), Аймар Орос ( Икер Муньос 71' ), Виктор Муньос, Анте Будимир ( Рауль Гарсия 67' ) Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Рауль Асенсио, Даниэль Карвахаль ( Браим Диас 64' ), Эдуардо Камавинга ( Трент Александер-Арнольд 64' ), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер ( Даниель Себальос 83' ), Федерико Вальверде ( Гонсало Гарсия 75' ), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Alvaro Fernandez Carreras Жёлтые карточки: Аймар Орос 32', Хон Монкайола 66' — Тибо Куртуа 37', Трент Александер-Арнольд 84', Винисиус Жуниор 88', Давид Алаба 90+3'

Статистика матча 2 Удары в створ 5 6 Удары мимо 5 39 Владение мячом 61 3 Угловые удары 7 1 Офсайды 2 19 Фолы 10

Альваро Арбелоа решил обновить оборону на матч с «Осасуной». Карвахаль вернулся в старт и вывел команду с повязкой, Алаба — вместо более привычной связки с Рюдигером, а Трент остался в запасе, чтобы Карвахаль тоже набирал форму к весне. В центре вышли Камавинга, Вальверде и Тчуамени на своих позициях с расчётом на баланс и надёжность. Но уже первые 20 минут показали, что «Осасуна» не собирается подстраиваться под статус соперника.

«Реал» создал недостаточно, ВАР помог хозяевам

Со старта матч жёстким и закрытым, с классическим памплонским сценарием. Гости большую часть времени держали мяч, но постоянно нарывались на быстрые выпады «Осасуны». Анте Будимир дал понять, что вечер будет тяжёлым для центра обороны «Реала», сначала его удар с левой прошёл в сантиметрах от штанги Куртуа, затем последовал навес и мощный удар головой в штангу. До этого бельгиец уже вытаскивал мяч после стандарта, а ещё раньше спасал в суматохе, где мяч с рикошетом едва не нырнул в угол.

«Осасуна» — «Реал Мадрид» globallookpress.com

У «Реала», конечно, были и свои шансы. Винисиус пару раз обострил слева, Мбаппе бил издали, но французу заметно не хватало лёгкости — наверное, он всё ещё играет с оглядкой на колено. Алаба вспоминал лучшие годы и включался в атаку слева, но у команды Арбелоа так и не получалось выстроить чёткий рисунок, она играла вспышками.

Ключевой момент тайма вырос из длинной передачи на Будимира. Асенсио не до конца прочитал траекторию, Куртуа вышел и слегка наступил хорвату на ногу. Арбитр сначала показал жёлтую Будимиру за симуляцию, но ВАР вмешался и определил, что контакт был. Хорват хладнокровно реализовал пенальти ударом почти по центру — 1:0 к перерыву. По тому, как складывалась игра, это выглядело справедливо.

Пенальти Будимира globallookpress.com

Важно, что «Осасуна» не ушла в глухую оборону, хотя вела в счёте у лидера Ла Лиги. Команда Лиши держала линию за штрафной, не садясь слишком глубоко, и продолжала играть через Будимира, который постоянно втягивал в борьбу Асенсио и Алабу. «Реал» владел мячом, но продвигал его слишком медленно. Центр поля получался вязким, а не креативным — было больше разрушения, чем созидания.

Винисиус всё-таки забил, а ошибка Себальоса стоила «Реалу» очков

«Осасуна» контролировала высоту обороны и большую часть тайма минимизировала шансы гостей. Удар Арды Гюлера прошёл рядом с перекладиной — редкий эпизод, где «Реал» нашёл пространство. Винисиус продолжал растягивать левый фланг, несмотря на жёсткую опеку Розье. Килиан Мбаппе, кажется, не мог играть на полную, поэтому чаще смещался вглубь и выпадал из зоны завершения.

Но, как часто бывает у «Реала», гол случился после вспышки гениальности от одного игрока. Феде Вальверде протащил мяч из центра к левому флангу и вырезал передачу вдоль ворот. Винисиус сыграл как классическая «девятка», сделал рывок и касанием переправил мяч в сетку, 1:1. На этом отрезке «Реал» выглядел живее, появилась динамика, но так и не получилось вдавить «Осасуну» в её штрафную.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Арбелоа добавил скорости справа, выпустив Трента и Браима вместо Камавинги и Карвахаля. «Мадрид» раз за разом находил опасность по левому флангу Винисиуса, но в штрафной часто не хватало адресата. Был момент, когда Хави Галан вынес мяч почти с линии — это был единственный убойный момент Мбаппе за игру, но Килиану не хватило везения.

Матч катился к нервной ничьей, которая, вообще-то, уже не устраивала «Реал» с турнирной точки зрения. Но в итоге для Мадрида всё закончилось ещё хуже. На 89-й минуте «Реал» допустил грубую ошибку при выходе из обороны — Себальос потерял мяч под давлением. Рауль Гарсия получил пространство, финтом усадил Асенсио на газон и блестяще пробил в дальний угол мимо Куртуа. Невероятное хладнокровие от нападающего, который, как казалось, выходил на замену, чтобы помочь «удержать».

Игроки «Осасуны» празднуют победу globallookpress.com

«Осасуна» выдержала последние минуты без паники. «Реал» даже не смог организовать штурм в концовке, настолько грамотно удерживали мяч хозяева. Памплона снова ликует после победы «Мадридом», а ждать этой победы пришлось целых 15 лет.

У «Реала» проблемы — и не только в таблице

«Барселона» уже в этом туре может вернуться на первое место, для Мадрида это не новость. Но за «Реал» тревожно в контексте содержания игры. Когда не срабатывает формула «Мбаппе забивает, Куртуа тащит», а оборона без привычной связки выглядит менее цельной, команда начинает расшатываться. Винисиус провёл сильный матч и был главным источником остроты, но этого оказалось мало. Мбаппе, по ощущениям, далёк от лучшей формы и не наполняет штрафную угрозой так, как этого ждут.

Впереди ответная игра в Лиге Чемпионов с «Бенфикой», где преимущество всего в один мяч. Версия «Реала», показанная на «Эль Садар» с провалами в концентрации и с зависимостью от индивидуальных рывков оставляет вопросы. В Памплоне мадридцы проиграли не случайно, а вполне закономерно — и это самый неприятный факт для Арбелоа перед весной.