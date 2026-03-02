Рим уже готов был отмечать идеальную победу над Турином. «Олимпико» гудел, табло показывало 3:1, а «Рома», казалось, провела матч, который должен был отцепить «Ювентус» от гонки за ЛЧ. Но против команды, которая недавно остановилась в шаге от величайшего камбека в Лиге Чемпионов, просто «доиграть» не получилось. Спаллетти увёз из хаоса ещё одно очко и сохранил адекватную дистанцию до четвёртого места. «Рома» же упустила шанс сделать отрыв, который можно было бы защищать до мая, и получила старую-новую проблему игры на стандартах в концовке.

Гасперини и Спаллетти начали матч с осознанием ценности этой игры. У «Ромы» — перестановки и мини-революция по ролям: Ренш справа, Челик в тройке слева, Пизилли и Пеллегрини под нападающим, Малена оставили впереди как единственный адрес для вертикали. У «Юве» — возвращение Бремера и привычная «схема-трансформер», где Маккенни то превращается в десятку, то уходит вправо и помогает сдерживать Уэсли, в атаке 4-2-3-1, без мяча — 3-4-2-1.

«Рома» — «Ювентус» globallookpress.com

Матч мог сломаться уже на третьей минуте. Пизилли перехватил неаккуратный выход «Юве» из обороны, Перин спас после диагонали, а Пеллегрини в добивании умудрился зарядить выше из убойной позиции. «Рома» дала понять, что готова наказывать за любую мелочь. «Ювентус» после этой осечки выглядел собраннее в построении атак. Много движения без мяча, и странные, но рабочие смены позиций: Камбьязо местами поднимался выше и даже становился «ложной девяткой», Тюрам открывался влево, Йылдыз уходил в центр, чтобы связывать. Но финальная треть снова превращалась в пустыню, до штрафной «Юве» доходил красиво, а дальше просто пропадал. Самый показательный момент первого тайма был у Маккенни, который выиграл воздух, попал по мячу почти идеально, но мяч прошёл рядом со штангой.

А вот «Рома» в своей атаке не промахнулась. На 39-й Уэсли получил пространство у угла штрафной, сместился и закрутил правой в дальний. Перин кончиками пальцев задел мяч, но осталось ощущение, что вратарь мог сделать больше — мяч шёл на удобной высоте, киперу банально не хватило прыжка.

Уэсли празднует гол globallookpress.com

Консейсау сравнивает, «Рома» улетает в отрыв

После перерыва ничего не поменялось по расстановкам, поменялась только физика. Один стандарт — и мяч оказался на линии штрафной «Ромы». Бремер поставил «заслон», скинул под удар, и Консейсау с полулёта вонзил мяч в дальнюю девятку. Ну просто потрясающий гол! Удар с края штрафной под перекладину, в ситуации, где многие бы решили навешивать. 1:1, матч на секунду завис, потому что в такие моменты либо команда ломается, либо отвечает.

Гол Консейсау globallookpress.com

«Рома» ответила и сделала это так, как любит Гасперини. Необязательно доминировать десять минут, достаточно пары идеальных моментов. Почти сразу всплыли две закономерности. Первая — «Рома» очень опасна на стандартах. Вторая — «Юве» в таких эпизодах слишком часто выглядит так, будто впервые защищается на «Олимпико». Камбьязо потерял Ндика в самой опасной зоне, а защитник «Ромы» вонзил мяч в сетку. Второй матч подряд римляне забивают с углового, и показательно, что снова делает это Эван Ндика.

Эван Ндика globallookpress.com

Спаллетти начал искать решения. Примерно за полчаса до конца он пошёл на ход, который должен был дать больше вертикали — убрал Дэвида, выпустил Бога, сместил акценты. Но вместо камбека «Юве» получил третий. Коне выдал шикарный пас в разрез, Мален убежал по грани офсайда, выиграл забег у Келли и спокойно перебросил Перина. Это был гол центрального нападающего, которого «Юве» весь сезон как будто ищет в зеркале, но так и не находит. 3:1 на 65-й, «Олимпико» праздновал и уже видел титры этой игры.

Гол Малена globallookpress.com

Злой «Юве» наказывает Гасперини за консервативные замены

В этот момент матч будто бы перевернулся ещё раз. «Юве» по-прежнему не был хорош, но хотел сражаться, а «Рома» в какой-то момент стала играть на удержание, будто это её лучшее качество. Гасперини выпустил Гиларди и Эль-Айнауи, снял Ренша и Кристанте. И, как тренер потом признает, это было решение с побочным эффектом. Кристанте — один из лучших по игре в воздухе, а «Юве» в концовке прогнозируемо свалился на длинные передачи, навесы и вторые мячи.

Ключевой фигурой со стороны «Юве» стал Эдон Жегрова. В матче с «Галатасараем» именно он не забил в решающий момент и позволил туркам пройти в 1/8, но в Риме на поле будто бы вышел другой человек. После подачи Жегровы и пары рикошетов мяч оказался у Бога, и тот здорово пробил влёт с угла вратарской. «Рома» отступила, перестала давить на мяч и стала пассивно обороняться у своих ворот. Точно то, о чём Гасперини позже скажет: «Мы стояли, когда надо было атаковать».

Гол Жереми Бога globallookpress.com

Как бы в наказание за попытку удержать преимущество «Рома» в концовке получила третий. Штрафной Жегровы, скидка головой Маккенни, мяч зацепил руку Ндика и приземлился прямо на ногу Гатти перед воротами. Удар в упор на 93-й — и «Олимпико» мгновенно затих, как будто в трансляции выключили звук.

Гол Федерико Гатти globallookpress.com

Что это значит для гонки за ЛЧ

Для «Ромы» это был матчбол. Победа делала бы отрыв от «Ювентуса» огромным психологически — плюс семь очков и ощущение тотального преимущества. Вместо этого «Рома» осталась четвёртой, но получила тяжёлую пробоину в уверенности, ведь когда отдаёшь матч за 12 минут, в голове остаётся не таблица, а вопрос о надёжности своей игры.

Для «Юве» эта ничья случилась в важнейший момент сезона. Да, снова видно всё «плохое»: проблемы с завершением, неидеальная игра Перина в ключевой момент, уязвимость на стандартах, отсутствие стабильного нападающего. Но это ещё и важный матч с точки зрения психологии — после до боли обидного вылета из ЛЧ у Спаллетти появилась возможность включиться в погоню за четвёркой. С графиком по одной игре в неделю и всего четырьмя очками до «Ромы» гонка за топ-4 выглядит реальной целью на весну.