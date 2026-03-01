прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.45

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 2 марта. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Северсталь — Локомотив с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Северсталь»

Турнирное положение: На турнирном балансе «Северстали» — 80 очков после 60 игр. В таблице Западной конференции представители Череповца занимают 3-е место, на 2 пункта отставая от «Динамо» Минск.

Последние матчи: На прошлой неделе «Северсталь» потерпела гостевое поражение от «Трактора» (2:5), но следующий выезд на площадке «Барыса» провела успешно (3:2, от).

В минувший вторник команда Андрея Козырева добилась гостевой победы над «Металлургом» Мг (4:3, от), тогда как в домашних стенах днями ранее уступила «Торпедо» (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Тимофей Давыдов, Николай Чебыкин.

Состояние команды: «Северсталь» проводит лучшую за последние годы кампанию, демонстрируя прогресс в статусе одного из топ-представителей Западной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

При этом по последнему отрезку к команде Андрея Козырева могут возникать определенные вопросы, поскольку в десяти встречах череповчане потерпели пять поражений при пяти победах, что указывает на отсутствие последовательности в содержании игры.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» провел 61 встречу и набрал 87 очков. В таблице Западной конференции ярославцы занимают 1-е место, на 5 зачетных баллов опережая «Динамо» Минск.

Последние матчи: На прошлой неделе «Локомотив» в домашних условиях скромно разобрался с «Нефтехимиком» (1:0), а следом зафиксировал эффектную победу над «Динамо» Минск (5:4, бул.).

За встречей лидеров таблицы последовал локальный успех в игре против московского «Динамо» (3:1). Последний матч команда Боба Хартли провела на площадке СКА, где зафиксировал крупную победу (5:2).

Не сыграют: У «Локомотива» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Локомотив» в нынешнем сезоне, возможно, не является безусловным топом, уничтожающим все на своем пути, но при этом демонстрирует уверенные результаты в пределах родной конференции.

В тринадцати предыдущих матчах коллектив Боба Хартли позволил себе всего одну осечку. Кроме того, лишь в двух встречах на этом отрезке ярославцы пропустили больше 2-х голов.

Статистика для ставок

«Северсталь» победила в 2 последних личных встречах в домашних стенах

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 5.5 голов

«Локомотив» забивал 3 гола и более в 3 матчах на льду «Северстали» из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.85, ничья — в 4.48, победа «Локомотива» — в 2.19.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: «Локомотив» находится в отличной форме и обладает необходимыми качествами, чтобы добиться результата на льду нестабильного прямого конкурента, который в домашних стенах в последние недели часто испытывает проблемы.

2.45 «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Северсталь — Локомотив принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.45.

Прогноз: В четырех домашних матчах из шести последних «Северсталь» осталась без набранных баллов. «Локомотив», не испытывающий особых проблем в гостях, способен управиться с череповчанами в основное время.

2.19 «Локомотив» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч Северсталь — Локомотив принесёт прибыль 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: «Локомотив» победит за 2.19.