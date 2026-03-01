В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 2 марта. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Северсталь — Локомотив с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Северсталь»
Турнирное положение: На турнирном балансе «Северстали» — 80 очков после 60 игр. В таблице Западной конференции представители Череповца занимают 3-е место, на 2 пункта отставая от «Динамо» Минск.
Последние матчи: На прошлой неделе «Северсталь» потерпела гостевое поражение от «Трактора» (2:5), но следующий выезд на площадке «Барыса» провела успешно (3:2, от).
В минувший вторник команда Андрея Козырева добилась гостевой победы над «Металлургом» Мг (4:3, от), тогда как в домашних стенах днями ранее уступила «Торпедо» (1:2).
Не сыграют: Тимофей Давыдов, Николай Чебыкин.
Состояние команды: «Северсталь» проводит лучшую за последние годы кампанию, демонстрируя прогресс в статусе одного из топ-представителей Западной конференции.
При этом по последнему отрезку к команде Андрея Козырева могут возникать определенные вопросы, поскольку в десяти встречах череповчане потерпели пять поражений при пяти победах, что указывает на отсутствие последовательности в содержании игры.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» провел 61 встречу и набрал 87 очков. В таблице Западной конференции ярославцы занимают 1-е место, на 5 зачетных баллов опережая «Динамо» Минск.
Последние матчи: На прошлой неделе «Локомотив» в домашних условиях скромно разобрался с «Нефтехимиком» (1:0), а следом зафиксировал эффектную победу над «Динамо» Минск (5:4, бул.).
За встречей лидеров таблицы последовал локальный успех в игре против московского «Динамо» (3:1). Последний матч команда Боба Хартли провела на площадке СКА, где зафиксировал крупную победу (5:2).
Не сыграют: У «Локомотива» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: «Локомотив» в нынешнем сезоне, возможно, не является безусловным топом, уничтожающим все на своем пути, но при этом демонстрирует уверенные результаты в пределах родной конференции.
В тринадцати предыдущих матчах коллектив Боба Хартли позволил себе всего одну осечку. Кроме того, лишь в двух встречах на этом отрезке ярославцы пропустили больше 2-х голов.
Статистика для ставок
- «Северсталь» победила в 2 последних личных встречах в домашних стенах
- В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 5.5 голов
- «Локомотив» забивал 3 гола и более в 3 матчах на льду «Северстали» из 4 последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.85, ничья — в 4.48, победа «Локомотива» — в 2.19.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.
Прогноз: «Локомотив» находится в отличной форме и обладает необходимыми качествами, чтобы добиться результата на льду нестабильного прямого конкурента, который в домашних стенах в последние недели часто испытывает проблемы.
Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.45.
Прогноз: В четырех домашних матчах из шести последних «Северсталь» осталась без набранных баллов. «Локомотив», не испытывающий особых проблем в гостях, способен управиться с череповчанами в основное время.
Ставка: «Локомотив» победит за 2.19.