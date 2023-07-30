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    Получится ли у Гейджи отомстить Порье в реванше?

    Гейджи — Порье. Ставка (к. 1.67) и прогноз на бой, UFC 291, 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гейджи — Порье
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    Джастин Гейджи
    30 июля состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Джастином Гейджи и Дастином Порье в легком весе. Ориентировочно начало боя в 07:30 мск. Гейджи — Порье: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джастин Гейджи

    К данному поединку «Хайлайт» подходит в качестве третьего номера рейтинга легкого дивизиона. В предыдущем бою Джастин большинством судейских решений победил Рафаэля Физиева.

    А всего в последних пяти поединках в его активе 3 выигрыша и 2 поражения. Статистика выглядит может и не очень впечатляющей. Однако и уровень оппозиции был очень серьезный.

    «Хайлайт» не смог победить только Хабиба Нурмагомедова и Чарльза Оливейру в битве за титул. Но на фоне других легковесов Джастин выделяется своей агрессивной манерой ведения поединков.

    Гейджи идет в откровенную руку уже с первых минут встречи. Всего за карьеру у американца 17 побед нокаутами, и 8 из них были достигнуты уже в стартовом отрезке.

    Дастин Порье

    Порье сейчас занимает вторую позицию в рейтинге дивизиона до 70,3 кг. В предыдущей встрече «Бриллиант» выиграл удушающим приемом в третьем раунде у Майкла Чендлера.

    Порье является одним из лучших боксеров в легком дивизионе. Это наглядно подтверждает тот факт, что 2 года назад он сумел перебить в стойке самого Конора Макгрегора.

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  • 26/07/2023

    • На отрезке в 5 боев у Дастина 4 победы и одно поражение, полученное в титульнике от Чарльза Оливейры. Помимо хорошего бокса Порье еще и прекрасно держит удар.

    За последние 7 лет выступлений в UFC у Дастина только одно поражение нокаутом. Также Порье неплохо спрогрессировал и в борьбе. Поединок с тем же Чендлером показал, что «Бриллиант» очень опасен на земле.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Дастину Порье, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.67. На победу Джастина Гейджи можно сделать ставку с коэффициентом 2.26.

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    Как и первый их поединок, ответная встреча должна будет проходить именно в стойке. Ударная техника Гейджи и Порье находится примерно на одном уровне.

    Но в плане кардио и стойкости Дастин немного превосходит своего соперника. Прекрасные физические кондиции «Бриллианта» должны помочь ему решить исход данного противостояния в свою пользу. Ставка: победа Дастина Порье с коэффициентом 1.67.

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    Гейджи — Порье: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Получится ли у Гейджи отомстить Порье в реванше?
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