Культовый бой Порье и Гейджи, интригующая встреча Перейры и Блаховича. Анонс карда UFC 291

30 июля состоится турнир UFC 291. В главном событии вечера встретятся Джастин Гейджи и Дастин Порье

Бои предварительного карда

1. Мэттью Семелсбергер в полусреднем весе проведет бой против Уроша Медича

2. Миранда Маверик в рамках женского наилегчайшего веса встретится с Присцилой Кечоэйрой

3. Джейк Мэттьюз в полусреднем весе проведет бой с Дариусом Флауэрсом

4. Сиджей Вергара в наилегчайшем дивизионе встретится с Винисиусом Сальвадором

5. Роман Копылов в среднем весе подерется с Клаудио Рибейро

6. Тревин Джайлс в полусреднем весе встретится с Габриэлем Бонфимом

7. Деррик Льюис в тяжелом дивизионе проведет бой с Маркосом Де Лимой

UFC 291: Порье vs Гейджи 2 — Превью

Бои основного карда

Основной кард турнира открывает поединок в полусреднем весе между Стивеном Томпсоном и Мишелем Перейрой. Бойцы сейчас занимают седьмую и 15-ю строчки в рейтинге. Несмотря на возраст в 40 лет, «Вандербой» продолжает оставаться в числе сильнейших.

У бывшего претендента на титул 2 поражения и 3 победы в последних пяти встречах. При этом и оппозиция была крайне серьезная. Томпсон проиграл только Мухаммаду и Бернсу, которые находятся в топ-5.

У Мишеля в преддверии этой встречи 5 побед кряду. Но из именитых соперников был успех только против Сантьяго Понзиниббио. И Перейра, и Томпсон являются очень яркими ударниками.

В таком бою можно ожидать бесконечные локти, удары ногами с разворота, фронт-кики в прыжке и другие эффектные приемы. Эти парни будут бить друг друга до тех пор, пока один из них не упадет в нокаут.

Стивен Томпсон globallookpress.com

Следующий бой также пройдет в дивизионе 77,1 кг. 12-й номер рейтинга Майкл Кьеза будет противостоять бывшему топу средневесов Кевину Холлэнду. Бойцы подходят к очной встрече после поражений.

Кьеза в последнем поединке уступил Шону Брэди. Причем было это еще в ноябре 2021 года. Впоследствии Майкл получил травму и не выступал до момента грядущего турнира в Солт-Лейк-Сити.

Холлэнд после двух неудач с Дереком Брансоном и Марвином Веттори решил спуститься в полусредний вес. Победив двух ветеранов Алекса Оливейру и Тима Минса, Кевин не сумел справиться со Стивеном Томпсоном.

В итоге зрители на трибунах увидят противостояние двух сбитых летчиков, для которых этот поединок является последним шансом реанимировать свою карьеру в UFC.

Кьезе уже 35, и после двух лет простоя он не выглядит одним из потенциальных претендентов на титул. Холлэнд транжирит один шанс за другим. Если проиграет вновь, то навсегда лишиться доверия со стороны Даны Уайта.

Еще один бой с участием возрастной звезды UFC пройдет в легком весе. 39-летний Тони Фергюсон вновь возвращается в клетку. На этот раз его соперником будет другой ветеран промоушена Бобби Грин.

В свои пиковые годы «Эль-Кукуй» считался главной угрозой для Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Но немыслимый винстрик из 12-ти боев внезапно сменился на проигрышную серию из пяти поединков.

После досрочных поражений от Чендлера и Диаса Фергюсон покинул топ-15 легковесов. Грина тоже нет в рейтинге. Но его выступления в последнее время выглядят не такими провальными.

Бобби проиграл более крепким и физически сильным Дрю Доберу и Исламу Махачеву. Но с оппонентами из числа второго эшелона Грин никогда не испытывал проблем. Возможно, он не испытает их и в противостоянии с Фергюсоном. В столь ужасной форме Тони может проиграть, кому угодно.

Порье и Перейра сделают все, чтобы прикончить Гейджи и Блаховича

Ян Блахович globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полутяжелого дивизиона встретятся Алекс Перейра и Ян Блахович. Для бразильца это будет дебют в весовой категории до 93 кг. Еще недавно Алекс был чемпионом UFC в среднем весе.

Но в апреле этого года он уступил своему заклятому врагу Исраэлю Адесанье нокаутом во втором раунде и лишился пояса. После такого поражения бразилец принял решение подняться более высокий дивизион.

По своим габаритам он идеально вписывается в ростер полутяжей. А его невероятная ударная техника может отправить в нокаут абсолютно любого. Помимо триумфа в UFC Перейра раньше был чемпионом мира по кикбоксингу.

В плане ударных навыков он однозначно превосходит Блаховича. Вопрос заключается в том, насколько удачно бразилец будет противостоять натиску в партере со стороны оппонента.

Ян обладает внушительной базой БЖЖ. Еще пару лет назад он был чемпионом в полутяжелом весе, а сейчас занимает третью строчку в рейтинге. Опыт выступлений в ММА однозначно на стороне поляка.

У каждого бойца есть свои сильные и слабые стороны. Зачастую, противостояния двух бывших чемпионов выглядят очень зрелищными и конкурентными. Не исключено, что Перейра и Блахович порадуют публику яркими разменами и плотными попаданиями.

В главном событии вечера на турнире UFC 291 в легком весе встретятся Дастин Порье и Джастин Гейджи. Каждый из них ранее был временным чемпионом, а также дрался за основной титул против Нурмагомедова и Оливейры.

Объединить пояса и стать бесспорно лучшими легковесами не удалось ни одному из них. Однако Порье и Гейджи практически в каждом своем бою устраивают бескомпромиссную и кровавую руку.

Сейчас они являются соседями в ростере легковесов, занимая вторую и третью позиции. Интерес к противостоянию подогревает тот факт, что Дастин и Джастин будут драться за титул BMF, специальный пояс, вручаемый самому жесткому и зрелищному бойцу.

Впервые за него 4 года назад дрались Хорхе Масвидаль и Нейт Диас. UFC видит Порье и Гейджи их преемниками. Дастин намерен забрать титул BMF и навсегда закрепиться в статусе самого зрелищного ударника в легком дивизионе.

«Хайлайт», в свою очередь, хочет отомстить Порье за досрочное поражение в их первом поединке пятилетней давности. Однако сделать это против парня, который дважды выиграл у Макгрегора и недавно прикончил Чендлера, Гейджи будет очень сложно.