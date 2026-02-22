прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 22 февраля. Начало встречи — в 23:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Милуоки — Торонто с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Милуоки»

Турнирная таблица: «Милуоки» в Восточной конференции занимает 11 место, в 54 играх регулярного чемпионата «баксы» одержали 24 победы и потерпели 30 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из штата Висконсин переиграли «Нью-Орлеан» (139:118). Лучшей результативной игрой в составе «Милуоки» отметился Кэмерон Томас, который набрал 27 очков.

Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Милуоки» находятся Яннис Адетокунбо и Майлс Тёрнер. С тавмой шеи из строя выбыл Торин Принс.

Состояние команды: «Милуоки» выдает победную серию из трёх матчей, «олени» также обыграли «Оклахому» (110:93) и «Орландо» (116:108).

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» расположился на 5-й строчке Восточной конференции, в 56 встречах канадцы одержали 33 победы и потерпели 23 поражения.

Последние матчи: «Рэпторс» на выезде нанёс поражение «Чикаго» (110:101). В составе канадцев форвард Брэндон Игрэм набрал 31 очко.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах канадцы смогли также выиграть у «Чикаго» (123:107), «Индианы» (122:104) и проиграл в играх против «Миннесоты» (126:128), «Детройта» (95:113).

Статистика для ставок

«Милуоки» занимает 11 место в Восточной конференции

«Торонто» занимает 5 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Торонто» дважды переиграл «Милуоки» (111:105, 128:100)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Торонто» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Милуоки» — 2.35.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Торонто» в этом сезоне регулярного чемпионата дважды переиграло «Милуоки», переиграв «оленей» с разницей 6 и 28 очков. В строй канадского коллектива вернулся Брэндон Игрэм, форвард лишь увеличивает шансы «Рэпторс» на успех в предстоящей встрече.

Ставка: Фора «Торонто» (-5.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В предыдущих встречах «Торонто» и «Милуоки» забросили друг другу 216 и 228 очков. Наверняка, соперники сыграют в оборонительный баскетбол в предстоящей встрече.

Ставка: ТМ 221.5 с коэффициентом 1.94.