прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Инглевуде на «Интуит Дом» 5 февраля. Начало встречи — в 06:30 по мск.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» расположился на 9 месте в Западной конференции, одержав 23 победы и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: «Клипперс» допустил осечку в прошлом туре регулярного чемпионата, проиграв на своей арене «Филадельфии» (113:128).

Не сыграют: «Парикмахеры» не смогут рассчитывать на трех своих игроков: травмы получили Брэдли Бил, Богдан Богданович и Ивица Зубац.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «парикмахеры» обыграли «Финикс» (117:93), «Юту» (115:103) и «Бруклин» (126:89), но уступили в игре с «Денвером» (109:122).

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4 место в Восточной конференции, в 51 поединке «кавалеристы» одержали 30 побе и потерпели 21 поражение.

Последние матчи: Баскетболист «кавалеристов» Джарретт Аллен оформил дабл-дабл в матче против «Портленда». Центровой оформил дабл-дабл из 40 очков и 17 подборов.

Не сыграют: С травмой ноги в лазарете «кавалеристов» находятся Макс Струс и Дариус Гарленд.

Состояние команды: В последних матчах баскетболисты из Огайо одержали победы над командами «Орландо» (114:98, 119:105), «Лос-Анджелес Лейкерс» (129:99), но уступили «Финиксу» (113:126).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает 9 место в Западной конференции

«Кливленд» занимает 4 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Кливленд» нанес поражение «Лос-Анджелес Клипперс» (120:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.12.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Кливленд» знает как обыгрывать соперника, в этом сезоне баскетболисты из Огайо добились победы над «Клипперс» с разницей в 15 очков. Ожидаем дежавю во втором поединке соперников.

2.07 Фора «Кливленда» (-4.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Кливленда» (-4.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первом круге баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленда» на двоих забросили 225 очков.

1.94 ТБ 224.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд» принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.94.