В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Инглевуде на «Интуит Дом» 5 февраля. Начало встречи — в 06:30 по мск.
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» расположился на 9 месте в Западной конференции, одержав 23 победы и потерпев 26 поражений.
Последние матчи: «Клипперс» допустил осечку в прошлом туре регулярного чемпионата, проиграв на своей арене «Филадельфии» (113:128).
Не сыграют: «Парикмахеры» не смогут рассчитывать на трех своих игроков: травмы получили Брэдли Бил, Богдан Богданович и Ивица Зубац.
Состояние команды: В последних пяти матчах «парикмахеры» обыграли «Финикс» (117:93), «Юту» (115:103) и «Бруклин» (126:89), но уступили в игре с «Денвером» (109:122).
«Кливленд»
Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4 место в Восточной конференции, в 51 поединке «кавалеристы» одержали 30 побе и потерпели 21 поражение.
Последние матчи: Баскетболист «кавалеристов» Джарретт Аллен оформил дабл-дабл в матче против «Портленда». Центровой оформил дабл-дабл из 40 очков и 17 подборов.
Не сыграют: С травмой ноги в лазарете «кавалеристов» находятся Макс Струс и Дариус Гарленд.
Состояние команды: В последних матчах баскетболисты из Огайо одержали победы над командами «Орландо» (114:98, 119:105), «Лос-Анджелес Лейкерс» (129:99), но уступили «Финиксу» (113:126).
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 9 место в Западной конференции
- «Кливленд» занимает 4 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Кливленд» нанес поражение «Лос-Анджелес Клипперс» (120:105)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.12.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Кливленд» знает как обыгрывать соперника, в этом сезоне баскетболисты из Огайо добились победы над «Клипперс» с разницей в 15 очков. Ожидаем дежавю во втором поединке соперников.
Ставка: Фора «Кливленда» (-4.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: В первом круге баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленда» на двоих забросили 225 очков.
Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.94.