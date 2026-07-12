Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своем выступлении на Уимблдоне-2026.

Александр Зверев globallookpress.com

Напомним, что Зверев в финале уступил представителю Италии Яннику Синнеру (1-я ракетка мира).

«Моя команда… У нас были отличные два месяца, хоть и проиграли этот финал. На Уимблдон мы приехали, ни разу до этого не дойдя здесь до четвертьфинала, и впервые дошли до финала. В 29 лет я впервые по-настоящему поверил, что могу выиграть этот трофей. Спасибо вам, ребята», — сказал Зверев на церемонии награждения.

После поражения в финале Уимблдона-2026 немецкий теннисист поднимется на 2-е место в рейтинге ATP.