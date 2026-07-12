Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над немцем Александром Зверевым в финале Уимблдона-2026.

Янник Синнер globallookpress.com

Синнер (1-я ракетка мира) одолел представителя Германии (3-я ракетка мира) со счетом — 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Игра продолжалась 3 часа 46 минут.

За весь матч Синнер сделал 15 эйсов и реализовал 2 брейк-поинта из 5-и. Зверев допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-поинта.

По итогам этого противостояния Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).