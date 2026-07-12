Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своей победе над немцем Александром Зверевым в финале Уимблдона-2026.

Янник Синнер globallookpress.com

«Мы оба очень здорово начали матч, быстро подавали. Подготовились наилучшим образом, так что должен поблагодарить свою команду и весь свой бокс за поддержку. Мама, я её вижу! Она пару раз уходила со стадиона… Быть игроком — это нелегко, знаете ли.

Это был потрясающий финал, мы с Сашей старались полностью выложиться. Очень рад победе, но ещё больше — тому уровню, который мы показали», — сказал Синнер на церемонии награждения.

Напомним, что итальянский теннисист выиграл Уимблдон второй раз подряд. В прошлом году Синнер в финале одолел испанского теннисистка Карлоса Алькараса.