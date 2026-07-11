Двенадцатая ракетка мира Линда Носкова одержала победу в финальном матче Уимблдона-2026.

Линда Носкова globallookpress.com

Чешка в решающей встрече обыграла девятый номер рейтинга и свою соотечественницу Каролину Мухову со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 28 минут. За это время Носокова сделала девять подач навылет, четырежды совершила двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из тринадцати. На счету Муховой шесть эйсов, одна двойная ошибка и два из пятнадцати реализованных брейк-поинтов.

Для 21-летней чешки эта победа стала первой на турнирах Большого шлема.