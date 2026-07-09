Девятая ракетка мира Каролина Мухова одержала победу в полуфинальном матче Уимблдона-2026.
Чешка в трех сетах обыграла американку Кори Гауфф (7-й номер рейтинга) со счетом 6:2, 1:6, 7:6.
Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. В её рамках Мухова три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Гауфф три эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.
В решающей встрече турнира Мухова сыграет против победительницы пары Марта Костюк (Украина) — Линда Носкова (Чехия).