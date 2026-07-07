Седьмая ракетка мира Кори Гауфф одержала победу в четвертьфинальном матче Уимблдона-2026.

Кори Гауфф globallookpress.com

Американка в трех сетах переиграла соотечественницу четвертую ракетку мира Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Гауфф семь раз пробила навылет и допустила семь двойных ошибок, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из пяти. Пегула сделала два эйса и две двойные ошибки, сумев реализовать три брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира Гауфф сыграет с победительницей матча между Наоми Осакой (Япония) и Каролиной Муховой (Чехия).