В четвертьфинале Уимблдона Синнер сыграет против немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа .

За весь матч Синнер сделал 15 эйсов при трех реализованных брейк-поинтах. Мочизуки допустил 3 двойных ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-поинта.

Итальянец (1-я ракетка мира) одолел представителя Японии (151-я ракетка мира) со счетом — 6:3, 7:6 (7:0), 6:3. Игра продолжалась 2 часа 26 минут.

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над японцем Синтаро Мочизуки в матче 1/8 финала Уимблдона-2026.

2.08

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