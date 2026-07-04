Итальянец Янник Синнер сыграет против японца Синтаро Мотидзуки в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Синнер
Янник пятый год подряд вышел в четвертый раунд британского мэйджора.
Синнер — действующий чемпион Уимблдона. После 2021 года он ни разу не проигрывал здесь раньше четвертьфинала.
В первом раунде текущего турнира итальянский теннисист одержал победу над Миомиром Кецмановичем. Вопреки ожиданиям, матч получился чересчур непростым. Соперник вел 2-1 по сетам, но также стоит признать, что на этот раз Синнер здорово проявил себя в стрессовой ситуации — 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3.
Во втором круге первая ракетка мира выиграл у Нуну Боржеша. Здесь ему не понадобились дополнительные сеты, но и эту победу сложно назвать уверенной — 7:6, 7:6, 6:4.
В третьем раунде его соперником был американец Дженсон Бруксби — 6:4, 6:3, 6:4. Это пока что лучший матч Синнера на турнире.
Синнер провел лишь один матч на траве перед Уимблдоном. На прошлой неделе первая ракетка мира обыграл британца Кэмерона Норри на выставочном турнире в Херлингеме.
Как известно, после сенсационного поражения во втором круге Ролан Гаррос итальянец решил пропустить июньские турниры.
Мотидзуки
Синтаро впервые в карьере вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».
Ранее он ни разу не проходил на этом уровне дальше второго круга.
С учетом квалификации японец провел на текущем турнире уже шесть матчей. В решающем отборочном раунде его соперником был француз Клеман Табур.
В первом матче в основной сетке Мотидзуки разгромил 329-ю ракетку мира Макса Бейсинга — 6:3, 6:0, 6:0.
Во втором круге Мотидзуки одержал победу над американцем Итаном Куинном — 6:2, 7:6, 7:5.
Еще одним сюрпризом стала его победа над испанцем Рафаэлем Ходаром — 1:6, 7:6, 6:4, 6:4.
Интересно, что у Мотидзуки пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 12 побед и 20 поражений. На Уимблдон он приехал в статусе 151-й ракетки мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер обыграет японца с разгромным счетом. На победу Мотидзуки можно поставить за 15.50.
Прогноз: да, скорее всего, Синнер спокойно подтвердит статус явного фаворита. Вряд ли японец удивит первую ракетку мира.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-9,5) за 1.92.