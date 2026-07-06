Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свое поражение в матче 1/8 финала Уимблдона-2026 против американца Тейлора Фрица.

Александр Бублик globallookpress.com

«После матча с Фрэнсисом (Тиафо) у меня в баке оставалось не так уж много топлива, но я сделал всё возможное, чтобы подготовиться к этой встрече, и боролся до самого конца.

Тейлор играл очень надёжно, допустил совсем немного ошибок и не дал мне много возможностей. Он был явно сильнее меня», — сказал Бублик на пресс-конференции после встречи.

По итогам этого противостояния казахстанский теннисист завершил свое выступление на Уимблдоне-2026. Фриц пробился в четвертьфинал, где сыграет против победителя встречи Александр Зверев (Германия) — Иржи Легечка (Чехия).