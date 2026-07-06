Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл американцу Тейлору Фрицу в матче 1/8 финала Уимблдона.

Александр Бублик globallookpress.com

Бублик (11-я ракетка мира) уступил представителю США (7-я ракетка мира) со счетом — 6:7 (1:7), 4:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 41 минуту.

За весь матч Бублик допустил 5 двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт. Фриц сделал 23 эйса при трех реализованных брейк-поинтах.

По итогам этого противостояния Фриц пробился в четвертьфинал Уимблдона-2026, где сыграет против победителем встречи между немецким теннисистом Александром Зверевым и чехом Иржи Легечкой.