Двадцатая ракетка мира Анна Калинская одержала победу в матче второго круга Уимблдона-2026.
Россиянка в трех сетах обыграла француженку Диан Парри (49) со счетом 6:4, 3:6, 7:6.
Теннисистки провели на корте 2 часа 56 минут. Во время матча Калинская сделала шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 21. Парри девять раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.
Соперницей Калинской станет победительница матча между швейцаркой Белиндой Бенчич и китаянкой Ван Синьюй.