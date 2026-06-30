Сможет ли Калинская выйти в третий круг Уимблдона?

прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 2.02

Россиянка Анна Калинская сыграет против француженки Диан Парри во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Парри

Диан в первом раунде одержала уверенную победу над британкой Франческой Джонс — 6:4, 6:4.

Французская теннисистка прошла хотя бы раунд на пяти из шести последних турниров.

На этом отрезке ее лучшим результатом пока остается выход в 1/8 финала Ролан Гаррос.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Кроме того, в середине мая Парри выиграла грунтовый турнир WTA 125 в Париже.

Парри провела 37 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 22 победы и 15 поражений.

В прошлом году Диан прошла два раунда на Уимблдоне, после чего проиграла в третьем матче Сонай Картал.

Калинская

Анна начала турнир с победы над Магдаленой Френх.

Это был не самый простой матч, но при этом российской теннисистке не понадобился третий сет — 7:6, 6:4.

Калинская выиграла два из четырех матчей на траве в этом сезоне.

В Берлине она не смогла завершить матч первого круга против Элины Свитолиной из-за плохого самочувствия.

На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Калинская в первом раунде выиграла у австрийки Синьи Краус, а во втором уступила румынке Елене Габриэле Русе.

Лучшим результатом Калинской на Уимблдоне пока остается выход в 1/8 финала в 2024 году. В 2025-м она проиграла во втором круге датчанке Кларе Таусон.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Парри в этом матче можно поставить за 2.58, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: как и в предыдущем случае, оптимальным вариантом на матч с участием Калинской будет ставка на количество геймов или сетов. Скорее всего, россиянка снова столкнется с серьезным сопротивлением.

В прошлом году Анна обыграла француженку на грунте в Мадриде со счетом 7:6, 6:4.

2.02 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Парри — Калинская принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.02.