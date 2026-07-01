Немец Александр Зверев сыграет против француза Валантена Руайе во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.

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Руайе

Валентен второй год подряд прошел первый раунд на британском мэйджоре.

В отличие от прошлого сезона, когда он обыграл в стартовом матче грека Стефаноса Циципаса, на этот раз у французского теннисиста был не такой опасный соперник.

Руайе одержал волевую победу над 202-й ракеткой мира Гарри Венделкеном — 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

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Это был всего лишь его второй матч на траве в 2026-м. На неделе перед Уимблдоном 25-летний француз проиграл Итану Куинну на Мальорке.

Также стоит добавить, что Руайе в текущем сезоне выиграл лишь три матча на уровне основного тура. Пока что у него отрицательный баланс — 13 побед и 20 поражений.

Зверев

Саша очень нервничал перед началом турнира, но все же смог пройти первый круг.

Немецкий теннисист явно опасался своего первого соперника — 21-летнего Александра Блокса.

В итоге Зверев обыграл бельгийского теннисиста в матче с тремя тай-брейками — 6:4, 6:7, 7:6, 7:6.

Перед британским мэйджором Зверев провел четыре матча на турнире в Галле.

На домашнем «пятисотнике» он выиграл у Вита Копршивы, Янника Ханфмана и Рафаэля Коллиньона, после чего уступил Тейлору Фрицу.

В прошлом году Саша не прошел первый круг на Уимблдоне, проиграв Артуру Риндеркнешу.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором Зверев не проходил дальше 1/8 финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Зверева не будет проблем в предстоящем матче. На победу Руайе можно поставить за 13.00.

Прогноз: «У меня аллергия на траву. Но я в порядке, для меня это не новость. У меня каждый год эта аллергия», — жаловался Зверев перед матчем против Блокса.

Сложно сказать, как он будет чувствовать себя в матче против Руайе, и именно по этой причине оптимальной будет ставка без учета исхода.

Есть ощущение, что Зверев не сильно расстроится, если снова слабо выступит на Уимблдоне.

2.21 Тотал геймов больше 34,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч Руайе — Зверев принесёт чистый выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 34,5 за 2.21.