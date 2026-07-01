Немец Александр Зверев сыграет против француза Валантена Руайе во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.
Руайе
Валентен второй год подряд прошел первый раунд на британском мэйджоре.
В отличие от прошлого сезона, когда он обыграл в стартовом матче грека Стефаноса Циципаса, на этот раз у французского теннисиста был не такой опасный соперник.
Руайе одержал волевую победу над 202-й ракеткой мира Гарри Венделкеном — 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.
Это был всего лишь его второй матч на траве в 2026-м. На неделе перед Уимблдоном 25-летний француз проиграл Итану Куинну на Мальорке.
Также стоит добавить, что Руайе в текущем сезоне выиграл лишь три матча на уровне основного тура. Пока что у него отрицательный баланс — 13 побед и 20 поражений.
Зверев
Саша очень нервничал перед началом турнира, но все же смог пройти первый круг.
Немецкий теннисист явно опасался своего первого соперника — 21-летнего Александра Блокса.
В итоге Зверев обыграл бельгийского теннисиста в матче с тремя тай-брейками — 6:4, 6:7, 7:6, 7:6.
Перед британским мэйджором Зверев провел четыре матча на турнире в Галле.
На домашнем «пятисотнике» он выиграл у Вита Копршивы, Янника Ханфмана и Рафаэля Коллиньона, после чего уступил Тейлору Фрицу.
В прошлом году Саша не прошел первый круг на Уимблдоне, проиграв Артуру Риндеркнешу.
Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором Зверев не проходил дальше 1/8 финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Зверева не будет проблем в предстоящем матче. На победу Руайе можно поставить за 13.00.
Прогноз: «У меня аллергия на траву. Но я в порядке, для меня это не новость. У меня каждый год эта аллергия», — жаловался Зверев перед матчем против Блокса.
Сложно сказать, как он будет чувствовать себя в матче против Руайе, и именно по этой причине оптимальной будет ставка без учета исхода.
Есть ощущение, что Зверев не сильно расстроится, если снова слабо выступит на Уимблдоне.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 34,5 за 2.21.