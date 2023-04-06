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    Швентек: Сейчас будет несправедливо отстранять российских теннисистов

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    Польская теннисистка Ига Швентек считает, что сейчас уже нет смысла рассуждать о возможном отстранении российских теннисистов.

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    По словам первой ракетки мира, решение по этому вопросу нужно было принимать весной прошлого года.

    «Отстранение россиян рассматривалось вначале, но теннис не пошел по этому пути. Сейчас было бы несправедливо так поступать по отношению к российским и белорусским игрокам, потому что это решение должно было быть принято еще год назад.

    Я считаю, что теннис с самого начала мог бы лучше показать всем, что теннисисты против военных действий.

    Можно было сделать больше, чтобы заявить об этом и высказать свое мнение, а также помочь нам в раздевалке, потому что атмосфера там довольно напряженная», — приводит слова Швентек BBC.

    Напомним, ранее стало известно, что в этом сезоне теннисисты из России и Белоруссии смогут выступить на Уимблдоне.

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