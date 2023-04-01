Медведев: Рад, что смогу сыграть на Уимблдоне

Российский теннисистпрокомментировал решение организаторовдопустить россиян и белорусов к участию в турнире в 2023 году.

«Я очень рад этому. Я всегда говорил, что, если у меня появится возможность сыграть на Уимблдоне, я буду счастлив быть там.

Я люблю этот турнир. Это единственный турнир "Большого шлема", в котором я еще не доходил до четвертьфинала.

И я не могу сказать, что ненавижу травяные корты. В каком-то роде они мне даже нравятся. Так что я очень хочу хорошо выступить там. Это прекрасный турнир, и я очень рад возможности сыграть там в этом году», — приводит слова Медведева France24.

В 2022 году организаторы Уимблдона отстранили россиян и белорусов от участия в турнире из-за ситуации в Украине.

В этом сезоне Уимблдоне пройдет с 3 по 16 июля.