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    Медведев: Рад, что смогу сыграть на Уимблдоне

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Уимблдон ATP
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение организаторов Уимблдона допустить россиян и белорусов к участию в турнире в 2023 году.

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    «Я очень рад этому. Я всегда говорил, что, если у меня появится возможность сыграть на Уимблдоне, я буду счастлив быть там.

    Я люблю этот турнир. Это единственный турнир "Большого шлема", в котором я еще не доходил до четвертьфинала.

    И я не могу сказать, что ненавижу травяные корты. В каком-то роде они мне даже нравятся. Так что я очень хочу хорошо выступить там. Это прекрасный турнир, и я очень рад возможности сыграть там в этом году», — приводит слова Медведева France24.

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    • В 2022 году организаторы Уимблдона отстранили россиян и белорусов от участия в турнире из-за ситуации в Украине.

    В этом сезоне Уимблдоне пройдет с 3 по 16 июля.

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