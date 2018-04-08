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    Надаль обыграл Зверева на Кубке Дэвиса

    Кубок Дэвиса ATP Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль
    На фото:Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль в четвертом поединке четвертьфинального матча Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Германии переиграл Александра Зверева.

    Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4, 6:4 в пользу первой ракетки мира.

    Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. Надаль обошелся без эйсов, допустил 3 двойные ошибки, активно выиграл 21 розыгрыш, сделал 38 невынужденных ошибок и 6 брейков.

    Зверев 5 раз подал навылет при 4 двойных, заработал 15 «виннерсов» при 57 невынужденных и выиграл 2 гейма на подаче соперника.

    Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса

    Счет в противостоянии сравнялся – 2-2. Победитель матча определится в пятом поединке, в котором сыграют Давид Феррер и Филипп Кольшрайбер.

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