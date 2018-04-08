Надаль обыграл Зверева на Кубке Дэвиса

Испанецв четвертом поединке четвертьфинального матча Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Германии переиграл

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4, 6:4 в пользу первой ракетки мира.

Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. Надаль обошелся без эйсов, допустил 3 двойные ошибки, активно выиграл 21 розыгрыш, сделал 38 невынужденных ошибок и 6 брейков.

Зверев 5 раз подал навылет при 4 двойных, заработал 15 «виннерсов» при 57 невынужденных и выиграл 2 гейма на подаче соперника.

Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса

Счет в противостоянии сравнялся – 2-2. Победитель матча определится в пятом поединке, в котором сыграют Давид Феррер и Филипп Кольшрайбер.