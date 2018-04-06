Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса

Испанский теннисистустановил рекорд Кубка Дэвиса по количеству побед подряд.

Победа над Филиппом Кольшрайбером (6:2, 6:2, 6:3) в рамках четвертьфинального противостояния испанской и немецкой сборных стала для Надаля 23-й подряд в одиночном и парном разрядах Кубка Дэвиса.

Предыдущий рекорд (22 победы кряду) Надаль делил с южноафриканцем Уэйном Феррейрой и ирландцем Оуэном Кейси.

Отметим, что в последний раз Надаль проигрывал в составе национальной сборной в 2005 году в парной встрече против теннисистов из Италии.

Напомним, на данный момент Надаль является первой ракеткой мира.