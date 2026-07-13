Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил о подписании контракта с 31-летним американским защитником нигерийского происхождения Айком Ирэбу.

Айк Ирэбу globallookpress.com

Пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что трудовое соглашение с игроком рассчитано на один год и будет действовать до завершения сезона-2026/2027. Минувший соревновательный год Ирэбу начинал в составе испанской «Валенсии». За эту команду он успел отыграть три официальных матча и стал обладателем Суперкубка Испании.

По ходу сезона баскетболист перебрался в итальянский клуб «Варезе». В рамках чемпионата Италии защитник продемонстрировал высокую результативность, набирая в среднем по 16,5 очка и отдавая 4,9 результативной передачи за одну встречу.