Казанский баскетбольный клуб УНИКС официально подтвердил расставание с американским форвардом Тайроном Брюэром.

Тайрон Брюэр globallookpress.com

Баскетболист защищал цвета казанского коллектива с января 2026 года, успев принять участие в 17 поединках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Проводя на паркете в среднем чуть более 23 минут за игру, он приносил команде 11,4 очка, 2,6 подбора, 1,1 перехвата и 1,0 результативной передачи.

Помимо этого, американец отыграл 4 матча в рамках кубкового турнира Basket Cup, где его средние показатели за 27 с половиной минут игрового времени составили 11,8 очка, 4,3 подбора, 2,3 перехвата и 1,8 ассиста. Также форвард успел запомниться болельщикам ярким индивидуальным достижением, став в феврале победителем конкурса по броскам сверху (слэм-данк контеста) на Матче всех звезд лиги.