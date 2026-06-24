Чемпионка Европы 2024 года, бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры, о чем в социальных сетях сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Луна Хендрикс globallookpress.com

Международного союза конькобежцев (ISU). За годы своих выступлений титулованная одиночница принесла Бельгии две награды мировых чемпионатов серебро в 2022 году и бронзу в 2023-м.

Что касается выступлений на самом престижном уровне, то наивысшим результатом Луны на Олимпийских играх стало восьмое место, которое она заняла на зимней Олимпиаде в Пекине.