Знаменитый черногорский тренер Душко Иванович ведёт активные переговоры с питерским «Зенитом» и может стать главным тренером клуба в новом сезоне, сообщает Telegram‑канал «Перехват».

Душко Иванович globallookpress.com

68‑летний специалист до марта 2026 года возглавлял итальянский «Виртус», но затем покинул свой пост. Иванович считается одним из самых титулованных тренеров Европы. Со своими клубами он становился чемпионом Испании, Италии, Франции, Сербии и Швейцарии.

Также он добирался с «Басконией» до финала Евролиги, а «Барселону» выводил в «Финал четырёх».

В этом сезоне «Зенит» тренировал Деян Радоньич, а после того как он был уволен, команду принял Ростислав Вергун.