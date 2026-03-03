Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон надеется, что команда поборется за титул в сезоне-2026. Британский пилот считает, что нужно ждать и не спешить с выводами.

Льюис Хэмилтон globallookpress.com

«Тесты мало что показали. Все прятались за количеством топлива в баках. Я разговаривал с Тото Вольффом из "Мерседес" и Заком Брауном из "Макларен", чтобы постараться понять, что они выяснили — но не получил никаких результатов.

После всего, через что мы прошли в прошлом году, мы способны справиться с любой ситуацией. У этой команды есть все для победы: нужно закончить работу вместе с нашими фанатами. Легче сказать, чем сделать — но я пришел в "Феррари", потому что верил в это. И я все еще верю», — цитирует Хэмилтона FormulaPassion.it.

Новый сезон Формулы-1 начнется 6-8 марта 2026 года.