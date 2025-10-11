Казанский УНИКС одержал победу над «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

УНИКС одолел соперника со счетом 76:70 (23:11, 20:20, 11:22, 15:13, 22:17).

В составе казанской команды самым результативным стал Дишон Пьерр, набрав 19 очков. У «Уралмаша» больше всего очков набрали Тайрелл Нэльсон, Джавонте Даглас и Хэйден Далтон (по 13).

После этого матча УНИКС занимает 1-е место в таблице Единой лиги. В следующей встрече команда сыграет против «Енисея» 14-го октября.

«Уралмаш» располагается на 8-ю строчку в таблице. В следующем матче екатеринбуржцы встретятся с «Автодором» 14-го числа.