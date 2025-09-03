Франция обыграла Польшу, а Израиль одолел Бельгию в матчах ЧЕ-2025

Завершились три матча 4-го тура группы D чемпионата Европы 2025-го года по баскетболу.

Франция обыграла Польшу со счетом 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21).

В составе французской сборной самым результативным игроком стал Гершон Ябуселе, который набрал 36 очков. У Польши лучшим по набранным баллам стал Джордан Лойд (18).

Сборная Израиля одержала победу над Бельгией со счетом 92:89 (23:15, 28:21, 20:18, 21:35).

У бельгийской сборной больше всего очков набрал Ману Лемонт, который набрал 15 очков. В составе Израиля самый результативный — Дения Авдия (22 балла).

Сборная Словении одолела Исландию со счетом 87:79 (21:20, 15:15, 24:11, 27:33).

У словенцев больше всего баллов набрал Лука Дончич (26), а в составе Исландии самым результативным стал Мартин Херманнссон с 22 очками в активе.

По итогам противостояний после 4-го тура 1-е место занимает сборная Франции, на 2-й позиции располагается Израиль. На 3-м месте — Польша, 4-ю строчку занимает Словения. Бельгия и Исландия располагаются на 5-й и 6-й позициях соответственно.