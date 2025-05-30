Герасимов официально перешел в «Уралмаш»

28-летний разыгрывающийофициально стал игроком баскетбольного клуба

«Добро пожаловать в Екатеринбург, Тимофей!» — говорится в приветственном сообщении клуба.

В прошедшем сезоне Герасимов выступал за «Енисей», где в 45 матчах Единой лиги ВТБ в среднем набирал 14,4 очка, делал 3,8 подбора и отдавал 5,4 передачи за игру.

Тимофей также является обладателем Кубка России в составе «Нижнего Новгорода» и принимал участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ 2025 года.

«Уралмаш» в прошлом сезоне занял 9-е место в Единой лиге ВТБ, одержав 22 победы при 24 поражениях.