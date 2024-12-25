Щербакова: Мне безумно нравится комментировать

Российская фигуристкавысказалась о работе комментатором на прошедшем чемпионате России в Омске. Спортсменка отметила, что эта деятельность ей очень нравится.

«Один прокат откомментировала, думаешь, когда идет следующий: "Сейчас это было не то, не так, надо над этим работать". В целом, мне безумно нравится, я в этом себя нашла. Мне кажется, что это мое. У меня бывает, что я что-то пробую и понимаю, что не мое, а здесь я себя чувствую в своей стезе. Мне интересно развиваться в этой сфере. Есть, конечно же, много тонкостей, над которыми я работаю. И какие-то слова-паразиты.

Слушаю ли советы? Есть люди-профессионалы, которые создают красивую картинку для зрителей, они могут в процессе подсказать. Также слушаю родных и близких. Они иногда специально слушают эфиры», — сказала Щербакова Sport24.

Щербакова — чемпионка ОИ-2022, чемпионка мира, а также трехкратная чемпионка России.