ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат «Спартака»Возвращение интриги, взлет Батракова и судейские скандалы. Тарханов, Глушаков и Андронов подводят итоги года в РПЛ
    Все новости спорта

    Щербакова: Мне безумно нравится комментировать

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о работе комментатором на прошедшем чемпионате России в Омске. Спортсменка отметила, что эта деятельность ей очень нравится.

    Анна Щербакова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Щербакова

    «Один прокат откомментировала, думаешь, когда идет следующий: "Сейчас это было не то, не так, надо над этим работать". В целом, мне безумно нравится, я в этом себя нашла. Мне кажется, что это мое. У меня бывает, что я что-то пробую и понимаю, что не мое, а здесь я себя чувствую в своей стезе. Мне интересно развиваться в этой сфере. Есть, конечно же, много тонкостей, над которыми я работаю. И какие-то слова-паразиты.

    Слушаю ли советы? Есть люди-профессионалы, которые создают красивую картинку для зрителей, они могут в процессе подсказать. Также слушаю родных и близких. Они иногда специально слушают эфиры», — сказала Щербакова Sport24.

    Щербакова — чемпионка ОИ-2022, чемпионка мира, а также трехкратная чемпионка России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется победителем в армейском дерби?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Аристократы» не заметят «Фулхэм»
  • «Челси» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Манчестер Сити» снова оступится?
  • «Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Козенца — Катанзаро
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному