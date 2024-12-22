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    Гротиан выиграла масс-старт на 3-м этапе КМ в Ле Гран-Борнан

    Прочие Биатлон
    Победительницей женского масс-старта на третьем этапе Кубка мира по биталону во французском Ле Гран-Борнан стала немка Селина Гротиан.

    Селина Гротиан
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    Селина Гротиан

    Она прошла дистанцию в 12,5 км с одним промахом на четырех огневых рубежах за 38.35,4.

    Второй была также немецкая биатлонистка Франциска Пройс (+12,7). Третьей стала Паулина Фиалкова из Словакии (+35,4).

    Биатлон. Кубок мира, 3-й этап, Ле Гран-Борнан. масс-старт, 12,5 км. Женщины:
    • Селина Гротиан (Германия) — 38.35,4 (1 промах).
    • Франциска Пройс (Германия) — отставание +12,7 (0).
    • Паулина Фиалкова (Словакия) +35,4 (3).
    • Жанна Ришар (Франция) +35,5 (1).
    • Суви Минккинен (Финляндия) +57,2 (2).
    • Жулия Симон (Франция) +1.12,4 (4).
    • Лотте Ли (Бельгия) +1.16,2 (3).
    • Осеан Мишелон (Франция) +1.18,0 (4).
    • Эльвира Эберг (Швеция) +1.19,1 (4).
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