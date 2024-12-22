Гротиан выиграла масс-старт на 3-м этапе КМ в Ле Гран-Борнан

Победительницей женского масс-старта на третьем этапе Кубка мира по биталону во французском Ле Гран-Борнан стала немка

Она прошла дистанцию в 12,5 км с одним промахом на четырех огневых рубежах за 38.35,4.

Второй была также немецкая биатлонистка Франциска Пройс (+12,7). Третьей стала Паулина Фиалкова из Словакии (+35,4).