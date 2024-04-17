Стал известен состав мужской и женской сборной по биатлону на сезон-2024/2025

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала основной и резервный составы мужской сборной России на сезон-2024/2025.

Напомним, ранее было объявлено, что в основном составе не будет теперь разделения на несколько тренерских групп.

Основная сборная России (тренер — Юрий Каминский): Эдуард Латыпов;

Кирилл Бажин;

Даниил Серохвостов;

Ильназ Мухамедзянов;

Василий Томшин;

Александр Корнев;

Евгений Сидоров;

Иван Колотов.

Карим Халили находится в команде, но будет самом самостоятельно готовится к сезону.

Резервная сборная России (тренер — Сергей Башкиров): Никита Блинов;

Олег Домичек;

Евгений Емерхонов;

Денис Иродов;

Леонид Кульгускин;

Даниил Усов.

Основная сборная России (тренерский состав — Михаил Шашилов, Андрей Падин, Николай Загурский): Наталия Шевченко;

Виктория Сливко;

Ирина Казакевич;

Анастасия Шевченко;

Анастасия Батманова;

Тамара Дербушева;

Кира Дюжева;

Анна Грухвина;

Юлия Шеллер.