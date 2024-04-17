Стал известен состав мужской и женской сборной по биатлону на сезон-2024/2025

Напомним, ранее было объявлено, что в основном составе не будет теперь разделения на несколько тренерских групп.
Основная сборная России (тренер — Юрий Каминский):
- Эдуард Латыпов;
- Кирилл Бажин;
- Даниил Серохвостов;
- Ильназ Мухамедзянов;
- Василий Томшин;
- Александр Корнев;
- Евгений Сидоров;
- Иван Колотов.
Карим Халили находится в команде, но будет самом самостоятельно готовится к сезону.
Резервная сборная России (тренер — Сергей Башкиров):
- Никита Блинов;
- Олег Домичек;
- Евгений Емерхонов;
- Денис Иродов;
- Леонид Кульгускин;
- Даниил Усов.
Основная сборная России (тренерский состав — Михаил Шашилов, Андрей Падин, Николай Загурский):
- Наталия Шевченко;
- Виктория Сливко;
- Ирина Казакевич;
- Анастасия Шевченко;
- Анастасия Батманова;
- Тамара Дербушева;
- Кира Дюжева;
- Анна Грухвина;
- Юлия Шеллер.
Резервная сборная России (тренерский состав — Артём Истомин, Виталий Норицын):
- Анастасия Гореева;
- Маргарита Болдырева;
- Анастасия Гришина;
- Анастасия Зырянова;
- Виктория Метеля;
- Екатерина Суханова;
- Елизавета Фролова.