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    Стал известен состав мужской и женской сборной по биатлону на сезон-2024/2025

    Прочие Биатлон
    Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала основной и резервный составы мужской сборной России на сезон-2024/2025.

    Стал известен состав мужской и женской сборной по биатлону на сезон-2024/2025
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    Напомним, ранее было объявлено, что в основном составе не будет теперь разделения на несколько тренерских групп.

    Основная сборная России (тренер — Юрий Каминский):
    • Эдуард Латыпов;
    • Кирилл Бажин;
    • Даниил Серохвостов;
    • Ильназ Мухамедзянов;
    • Василий Томшин;
    • Александр Корнев;
    • Евгений Сидоров;
    • Иван Колотов.

    Карим Халили находится в команде, но будет самом самостоятельно готовится к сезону.

    Резервная сборная России (тренер — Сергей Башкиров):
    • Никита Блинов;
    • Олег Домичек;
    • Евгений Емерхонов;
    • Денис Иродов;
    • Леонид Кульгускин;
    • Даниил Усов.

    Основная сборная России (тренерский состав — Михаил Шашилов, Андрей Падин, Николай Загурский):
    • Наталия Шевченко;
    • Виктория Сливко;
    • Ирина Казакевич;
    • Анастасия Шевченко;
    • Анастасия Батманова;
    • Тамара Дербушева;
    • Кира Дюжева;
    • Анна Грухвина;
    • Юлия Шеллер.

    Резервная сборная России (тренерский состав — Артём Истомин, Виталий Норицын):
    • Анастасия Гореева;
    • Маргарита Болдырева;
    • Анастасия Гришина;
    • Анастасия Зырянова;
    • Виктория Метеля;
    • Екатерина Суханова;
    • Елизавета Фролова.
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