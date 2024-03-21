«Зенит» Спб и «Енисей» выиграли в первых матчах плей-офф Суперлиги

В плей-офф волейбольной Суперлиге подошли к концу первые матчи серии 1/8 финала.

Красноярский «Енисей» в первой встрече 1/8 финала победил «Шахтер» из Солигорска со счетом 3:1 (25:22, 25:22, 16:25, 25:23).

Петербургский «Зенит» в гостях был сильнее «Газпром-Югра» из Сургута — 3:0 (27:25, 25:12, 25:21).

«Нова» из Новокуйбышевска на своей площадке уступила кемеровскому «Кузбассу» — 1:3 (25:23, 18:25, 22:25, 20:25).

«Динамо» Ленинградская область в напряженной борьбе победило «Факел» из Нового Уренгоя — 3:1 (25:23, 17:25, 26:24, 27:25).

Четыре лучшие команды регулярного чемпионата напрямую вышли в четвертьфиналы («Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье» и московское «Динамо»). Они ждут победителей пар 1/8 финала.